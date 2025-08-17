Từ “chị Bảy” đến idol Gen Z: Hành trình 12 năm của Phương Mỹ Chi

Với tiết mục “Ếch ngoài đáy giếng”, Phương Mỹ Chi đã chứng minh sự trưởng thành, dám thử thách bản thân và khẳng định vị thế riêng trong hành trình tìm kiếm Quán quân Em xinh “Say Hi”.

Tối 16/8, tập Chung kết 1 chương trình Em xinh “Say Hi” diễn ra với loạt tiết mục solo đầy cảm xúc của 16 nữ idol. Trong đó, phần trình diễn của Phương Mỹ Chi không chỉ mang năng lượng mới mẻ mà còn để lại khoảnh khắc lắng đọng khi mẹ của cô rơi nước mắt, nghe con gái nhắc lại hành trình 12 năm ca hát.

Xuất hiện trong tiết mục “Ếch ngoài đáy giếng”, Phương Mỹ Chi gây bất ngờ khi biến tấu ca khúc thiếu nhi quen thuộc thành một màn trình diễn bùng nổ. Câu hát “Việc gì mình cũng dám/ Do em biết mình là người Việt Nam” trở thành tuyên ngôn cá tính, khẳng định tinh thần dám thử thách, dám vượt giới hạn.

Không chỉ hát, nữ ca sĩ còn lần đầu tiên chơi guitar điện trên sân khấu được thiết kế như một bảo tàng kỷ niệm gắn với hành trình nghệ thuật: từ tà áo bà ba, con cò đến chiếc micro. Khoảnh khắc cô mời khán giả cùng hòa ca, xen lẫn tiếng “hò ơi” dân gian, khiến cả khán phòng bùng nổ.

MC Trấn Thành nhận xét: “Phát ra là biết Phương Mỹ Chi”. Chính bản sắc này khiến cô khẳng định được vị trí riêng trong dàn thí sinh. Sau tiết mục, Phương Mỹ Chi chia sẻ sự nôn nóng khi muốn kể câu chuyện hành trình đã qua và tự hào rằng sau này sẽ nhắc lại cho con cháu nghe.

Trong giây phút lắng đọng, mẹ Phương Mỹ Chi xúc động rơi nước mắt. Bà nghẹn ngào: “12 năm trước ba mẹ cũng đã nhìn Chi hát, 12 năm sau ba mẹ vẫn ở đây nhìn Chi hát lần nữa. Cũng có chú Trấn Thành”. Câu nói ấy nhắc nhớ hành trình 12 năm ca hát, từ cô bé dân ca “chị Bảy” đến nữ idol trưởng thành hôm nay.

Chung kết 1 không chỉ ghi dấu ấn từ tiết mục của Phương Mỹ Chi mà còn là bức tranh đa sắc màu âm nhạc. Saabirose gây bất ngờ khi lột xác từ rapper cá tính sang hình ảnh sâu lắng trong “Lời thú tội”, phô diễn giọng hát thay vì chỉ tập trung vào rap.

Lâm Bảo Ngọc chọn cách phá vỡ giới hạn bản thân với tiết mục “Ái kỷ”. Nữ idol kết hợp hát, rap, vũ đạo mạo hiểm như lộn ngược người, treo mình trên không, khiến sân khấu bùng nổ.

Bảo Anh “tái sinh” với hình ảnh diva bốc lửa trong “Cô ấy không yêu anh”

52Hz lại đưa khán giả vào thế giới cổ tích buồn với “Trời sao”, cùng sự hỗ trợ của violin và piano. Tiết mục như một bức tranh Disney ma mị, khép lại bằng thông điệp về sự mất mát nhưng vẫn chan chứa tình yêu thương.

Juky San mang đến màu sắc ballad nhẹ nhàng với “Người đầu tiên”, chọn cách dàn dựng tối giản nhưng giàu cảm xúc. Trong khi đó, Bảo Anh “tái sinh” với hình ảnh diva bốc lửa trong “Cô ấy không yêu anh”, cho thấy sự tự tin sau nhiều năm hoạt động.

Ngoài ra, Lamoon tiếp tục phát huy thế mạnh nhạc dân tộc đương đại qua tiết mục “Dương gian” với dàn dựng hoành tráng, còn MAIQUINN bùng nổ cùng “Thao túng tâm lý”, phô diễn kỹ năng nhạc cụ và vũ đạo đầy hoang dã.

Nếu các Em xinh khác thể hiện sự đa dạng về phong cách thì Phương Mỹ Chi để lại dấu ấn riêng nhờ sự giao thoa giữa dân ca, đồng dao và tinh thần Gen Z. Hình ảnh mẹ rơi nước mắt khi nghe con gái nhắc lại chặng đường 12 năm không chỉ khiến khán giả xúc động mà còn trở thành điểm nhấn cảm xúc đặc biệt của Chung kết 1.

Nguồn vov.vn