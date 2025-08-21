Từ khát vọng nước sạch đến hành trình khởi nghiệp bền vững

Trong bối cảnh nguồn nước sạch ngày càng trở nên khan hiếm và ô nhiễm, Công ty CP nước Ion One Việt Nam nổi lên như một điểm sáng, tiên phong mang đến giải pháp nước uống ion kiềm tốt cho sức khỏe. Với phương châm “Thấu hiểu nguồn nước để sống khỏe mạnh mỗi ngày”, công ty không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng mà còn khẳng định triết lý kinh doanh bền vững, thân thiện với môi trường.

Giám đốc Công ty CP nước Ion One Việt Nam Phạm Tuấn Anh giới thiệu quy trình sản xuất.

Hành trình của Ion One bắt nguồn từ khát vọng của chàng trai trẻ Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1992 tại phường Vĩnh Yên. Nắm bắt được thực trạng ô nhiễm nguồn nước và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về sản phẩm nước sạch, anh đã nung nấu ý tưởng xây dựng một nhà máy sản xuất nước uống ion kiềm. Anh Tuấn Anh chia sẻ: “Khởi nghiệp với Ion One xuất phát từ 2 lý do chính. Thứ nhất là thực trạng ô nhiễm nguồn nước hiện nay. Thứ hai là mong muốn mang đến một sản phẩm mới, tốt cho sức khỏe, trong khi trên thị trường chưa có nhiều thương hiệu nước ion kiềm uy tín.

Công ty CP nước Ion One Việt Nam ứng dụng công nghệ điện phân và dây chuyền sản xuất tự động hiện đại từ Nhật Bản.

Với ý chí đó, Tuấn Anh đã dành hơn 10 năm để nghiên cứu và thử nghiệm. Anh chủ động kết nối với một đơn vị sản xuất uy tín tại Hưng Yên, mang sản phẩm về tỉnh phân phối và khảo sát ý kiến người dùng. Kết quả tích cực khi nhiều khách hàng phản hồi các vấn đề về tiêu hóa được cải thiện rõ rệt sau một thời gian sử dụng. Tìm được hướng đi đúng đắn, giữa năm 2021, anh chính thức thành lập Công ty CP nước Ion One Việt Nam.

Công nghệ Nhật Bản – chìa khóa nâng tầm chất lượng

Điểm khác biệt của Ion One là ứng dụng công nghệ điện phân và dây chuyền sản xuất tự động hiện đại từ Nhật Bản - quốc gia đi đầu trong nghiên cứu về nước ion kiềm. Nước ion kiềm là loại nước uống có tính kiềm, được tạo ra qua quá trình điện phân nước. Với độ pH cao (thường từ 8.5 đến 9.5), giàu khoáng chất và chất chống oxy hóa mạnh; loại nước này được nhiều chuyên gia và Bộ Y tế Nhật Bản khuyến khích sử dụng vì những lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Dẫn chúng tôi đi tham quan nhà máy, anh Tuấn Anh cho biết: “Với tâm niệm sức khỏe là tài sản vô giá và muốn thành công khi đi sau thì phải tạo được sự khác biệt từ chất lượng sản phẩm và giá cạnh tranh.” Vì vậy, toàn bộ quy trình sản xuất của Ion One đều được kiểm soát chặt chẽ, từ hệ thống lọc nước đến máy điện giải, đảm bảo chất lượng nước đạt độ kiềm lý tưởng theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm nước uống mang thương hiệu Ion One dạng bình 19 lít đã được Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện.

Theo Giám đốc Phạm Tuấn Anh, nước ion kiềm giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, trung hòa axit dư thừa, từ đó hỗ trợ cải thiện các vấn đề về tiêu hóa, tiểu đường, gout và làm chậm quá trình lão hóa. Những lợi ích này đã giúp Ion One nhanh chóng tạo dựng được niềm tin từ khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Ánh, người dân tại phường Vĩnh Yên chia sẻ: “Gia đình tôi yên tâm khi sử dụng nước Ion One, đặc biệt là biết về dây chuyền sản xuất an toàn, đảm bảo chất lượng”.

Người dân yên tâm khi sử dụng nước Ion One của Công ty CP nước Ion One Việt Nam.

Vượt qua thách thức, khẳng định vị thế

Trên hành trình khởi nghiệp, Ion One cũng đối mặt với không ít khó khăn. “Thách thức lớn nhất ban đầu là vốn” - anh Tuấn Anh bộc bạch. May mắn là công ty đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình khuyến công của Sở Công Thương để đầu tư máy móc, giúp giải quyết bài toán tài chính.

Giám đốc Công ty CP nước Ion One Việt Nam vinh dự là một trong những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025.

Bên cạnh đó, việc truyền thông, quảng bá sản phẩm cũng là rào cản đối với một doanh nghiệp trẻ. Để vượt qua, Tuấn Anh đã tích cực tham gia các cuộc thi khởi nghiệp. Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) lần thứ nhất năm 2022” đã giúp Ion One đưa sản phẩm đến gần hơn với nhiều người và nhiều cơ quan. Công ty cũng xây dựng các kênh online như Facebook, Zalo, YouTube; đồng thời mở rộng hệ thống đại lý tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang.

Thành quả đáng ghi nhận và tầm nhìn phát triển

Sau hơn 5 năm nỗ lực không ngừng, Ion One đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Từ sản lượng ban đầu 10.000 bình và 7.200 thùng/năm với doanh thu 1,5 tỷ đồng, đến nay sản lượng đã tăng lên 20.000 bình và 50.000 thùng/năm, doanh thu đạt hơn 5 tỷ đồng. Hiện công ty có 20 đại lý trong tỉnh và 16 nhà phân phối ngoài tỉnh, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương với mức lương trung bình 8-10 triệu đồng/người/tháng.

Anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên công ty bày tỏ sự hài lòng: "Tôi đã gắn bó với công ty vài năm nay. Môi trường làm việc thoải mái, sạch sẽ và được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động".

Công ty CP nước Ion One Việt Nam quảng bá sản phẩm qua các nền tảng mạng xã hội.

Để mở rộng hơn nữa, Ion One không chỉ sản xuất nước uống ion kiềm mà còn phân phối máy điện giải ion kiềm nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nước đóng chai tự động. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, Ion One đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao và là sản phẩm nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Cá nhân anh Phạm Tuấn Anh nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và Hội Doanh nghiệp trẻ, trở thành tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu cho thế hệ trẻ.

Khi được hỏi về lời khuyên cho những người trẻ, anh Tuấn Anh nhấn mạnh: “Điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải làm việc thật, sản phẩm thật và con người thật. Hãy tự tin vào bản thân và tìm hiểu, tận dụng các nguồn hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, vì Nhà nước đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ mà nhiều người chưa biết đến.”

Câu chuyện của Ion One không chỉ là một hành trình kinh doanh thành công mà còn là minh chứng cho việc dám nghĩ, dám làm và kiên định với mục tiêu mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Ngọc Thắng