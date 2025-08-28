Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

80 năm đã trôi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Thời khắc thiêng liêng ấy không chỉ mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc ta mà còn trở thành ngọn lửa bất diệt, hun đúc tinh thần yêu nước, khát vọng tự cường, thôi thúc các thế hệ mai sau viết tiếp những trang sử mới trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước.

Cựu chiến binh phường Vĩnh Yên thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống cho học sinh.

Những trang sử vàng son

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thể đồng bào cả nước và các dân tộc trên thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của độc lập, tự do và hạnh phúc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Sau “đêm trường nô lệ”, với bản Tuyên ngôn Độc lập, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành nước độc lập, tự do. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, một Nhà nước kiểu mới - Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được xây dựng. Việt Nam từ một nước nô lệ bị sự thống trị hà khắc của chính quyền thực dân, phong kiến đã xuất hiện trên bản đồ thế giới với tư cách là một nước tự do và độc lập. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình...

Không chỉ có ý nghĩa với Việt Nam, bản Tuyên ngôn Độc lập còn vang vọng trên trường quốc tế, trở thành nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc tại nhiều quốc gia châu Á, châu Phi, Mỹ Latin. Từ Ba Đình lịch sử, tiếng nói của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường đã góp phần thức tỉnh lương tri nhân loại, thắp lên niềm tin về quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cho mọi dân tộc bị áp bức.

80 năm đã trôi qua nhưng tinh thần, khí thế của Quốc khánh 2/9 luôn là nguồn động lực to lớn, thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Độc lập dân tộc không chỉ là thành quả lịch sử, mà còn là nền tảng vững chắc để đất nước tiến bước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển. Trải qua chặng đường đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam hôm nay đã trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và thế giới, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Kỷ nguyên vươn mình - khát vọng hùng cường

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng của đất nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân Phú Thọ tự hào đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Đặc biệt, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phú Thọ đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, với sự điều hành quyết liệt và năng động của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong 7 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 31,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78% dự toán. Môi trường đầu tư tiếp tục được quan tâm cải thiện; 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút hơn 469 triệu USD vốn đầu tư FDI và hơn 43.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực...

Quốc khánh 2/9 không chỉ là dấu mốc lịch sử quan trọng, mà còn là biểu tượng cho ý chí tự cường, khát vọng độc lập và sự đoàn kết của toàn dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ tri ân với những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do cho dân tộc; thêm nhận thức rõ trách nhiệm xây dựng và phát triển đất nước bằng tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên.

Bản Tuyên ngôn độc lập 1945 là mốc son đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, thoát khỏi ách nô lệ gần một thế kỷ để làm chủ vận mệnh dân tộc. Hôm nay, với khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, tinh thần và hào khí của Quốc khánh 2/9 năm 1945 vẫn tiếp tục soi sáng, tiếp thêm niềm tin, khát vọng vươn lên, thôi thúc những người con Đất Tổ tiến bước mạnh mẽ trên những chặng đường phát triển mới.

Trong giai đoạn mới với những thuận lợi và thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đất Tổ tiếp tục phát huy tinh thần, hào khí Quốc khánh 2/9, nêu cao tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đổi mới mạnh mẽ tư duy, để xây dựng quê hương, ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Quyết tâm đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc cũng như của cả nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thúy Hường