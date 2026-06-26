Từ niềm đam mê giải mã sự sống đến ngôi vị thủ khoa chuyên sinh

Có những thành công được tạo nên từ năng khiếu. Có những thành công là kết quả của quá trình khổ luyện. Nhưng cũng có những thành công được kết tinh từ đam mê, sự kiên trì và khát vọng chinh phục tri thức. Đó là câu chuyện của Nguyễn Phan Lê Anh, học sinh Trường THCS Vĩnh Yên, người vừa xuất sắc trở thành thủ khoa lớp Chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Niềm say mê khoa học mở lối đến với Sinh học

Ngay từ những năm học tại Trường Tiểu học Liên Bảo, Lê Anh đã được thầy cô và bạn bè biết đến là học sinh chăm chỉ, ham học hỏi và thường xuyên đạt thành tích cao trong các sân chơi trí tuệ. Nền tảng ấy giúp em trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào Trường THCS Vĩnh Yên.

Nguyễn Phan Lê Anh bên góc học tập tại nhà riêng.

Hai năm đầu cấp THCS, môn học thế mạnh của em là Toán. Tuy nhiên, bước ngoặt đến vào đầu năm lớp 8 khi Lê Anh tình cờ tìm hiểu về các dự án phục hồi động vật tuyệt chủng bằng công nghệ chỉnh sửa gen. Những kiến thức về sinh học phân tử, công nghệ gen và khả năng ứng dụng khoa học vào việc bảo tồn sự sống đã mở ra trước mắt em một thế giới mới đầy hấp dẫn.

“Ban đầu em nghĩ đó chỉ là những câu chuyện trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng càng tìm hiểu, em càng nhận ra khoa học đang từng bước biến những điều tưởng như không thể thành hiện thực. Điều đó khiến em thực sự bị cuốn hút” - Lê Anh chia sẻ.

Từ sự tò mò ban đầu, em bắt đầu tự tìm đọc các tài liệu về di truyền học, công nghệ sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và y học hiện đại. Càng học, em càng nhận ra Sinh học không chỉ nghiên cứu về các cơ thể sống mà còn góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn của nhân loại, từ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường đến phát triển bền vững.

Nhận thấy niềm đam mê và tố chất của học trò, các thầy cô trong trường đã tận tình định hướng, bồi dưỡng để em phát triển năng lực và từng bước chinh phục môn học yêu thích.

Sự nỗ lực ấy đã mang lại nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học 2024 - 2025, khi mới học lớp 8, Lê Anh đã đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học lớp 9. Một năm sau, em xuất sắc giành giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học lớp 9. Ngoài ra, em còn đạt giải Nhất chương trình “MVA - Bước đầu nghiên cứu khoa học” với báo cáo xuất sắc tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh (năm học 2023–2024).

Dấu mốc đáng nhớ nhất là tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, Lê Anh đạt 52,75 điểm, trở thành thủ khoa lớp Chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Em Nguyễn Phan Lê Anh (thứ 2 từ trái sang) được UBND phường Vĩnh Phúc trao thưởng năm 2026.

Nhận xét về học trò của mình, cô giáo Nguyễn Thị Thu cho biết: “Lê Anh là học sinh có tư duy khoa học tốt, đặc biệt nổi bật ở khả năng tự học và tinh thần nghiên cứu. Em không học theo kiểu ghi nhớ máy móc mà luôn muốn tìm hiểu bản chất của vấn đề. Điều đáng quý hơn cả là sự kiên trì và thái độ học tập nghiêm túc. Dù đạt nhiều thành tích nhưng em luôn khiêm tốn, cầu thị và không ngừng hoàn thiện bản thân”.

“Kiên trì” - chìa khóa mở cánh cửa thành công

Nhìn vào bảng thành tích của Lê Anh, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Thế nhưng, khi được hỏi đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp em đạt được những kết quả ấy, nữ thủ khoa khẳng định đó chính là sự kiên trì.

Theo Lê Anh, thành công là kết quả của quá trình cố gắng mỗi ngày. Trên lớp, em tập trung nghe giảng, ghi chép cẩn thận. Ở nhà, em hệ thống lại kiến thức, tự ôn tập và bổ sung những phần còn chưa nắm vững. Trong giai đoạn ôn thi vào lớp 10 chuyên Sinh, em áp dụng phương pháp Pomodoro, kết hợp sơ đồ tư duy và kỹ thuật lặp lại ngắt quãng để ghi nhớ kiến thức hiệu quả hơn.

Ngoài ra, em thường xuyên học nhóm cùng bạn bè để trao đổi bài tập, chia sẻ kinh nghiệm và tạo động lực cho nhau. Dù lịch học khá dày, Lê Anh vẫn duy trì thói quen chạy bộ hằng ngày nhằm rèn luyện sức khỏe và giữ tinh thần thoải mái.

Những tháng ngày ôn thi là khoảng thời gian nhiều áp lực khi khối lượng kiến thức lớn cùng sự kỳ vọng từ gia đình và thầy cô. Có những đêm đã lên giường nghỉ ngơi nhưng vì cảm thấy chưa thực sự yên tâm với bài học, em lại ngồi dậy tiếp tục ôn luyện.

Trong hành trình đến ngôi vị thủ khoa, Lê Anh nhiều lần nhắc đến thầy cô và gia đình bằng sự biết ơn sâu sắc. Em cho rằng thành công hôm nay không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân mà còn là thành quả của sự đồng hành, động viên và tin tưởng từ những người luôn ở bên em. “Các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tiếp thêm cho em niềm tin để theo đuổi đam mê. Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp em vượt qua những giai đoạn áp lực nhất” - Lê Anh tâm sự.

Với niềm đam mê dành cho khoa học sự sống, Lê Anh ấp ủ ước mơ trở thành nhà nghiên cứu trong tương lai, góp phần ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn, phục vụ cộng đồng và đất nước. Trước mắt, em đặt mục tiêu tiếp tục học tập nghiêm túc trong môi trường mới, mở rộng hiểu biết và tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Từ niềm say mê khám phá những bí ẩn của sự sống đến ngôi vị thủ khoa Chuyên Sinh, Nguyễn Phan Lê Anh đã viết nên một câu chuyện đẹp về đam mê, nghị lực và khát vọng chinh phục tri thức. Với em, thành tích hôm nay không phải đích đến mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới.

Nguyễn Hường