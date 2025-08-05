Tụ tập gây rối giữa đêm, bị cáo đang là trẻ vị thành niên bị phạt 10 tháng tù

Ngày 5/8, TAND tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Dương Văn Hiếu (SN 07/7/2006, trú tại xã Yên Trị). Trước đó, bị cáo Hiếu đã bị TAND huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình (cũ) tuyên phạt 13 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hội đồng xét xử đọc Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

Theo nội dung vụ án, tối 29/4/2024, một nhóm thanh thiếu niên trú tại thị trấn Hàng Trạm (nay là xã Yên Trị) đã tụ tập ăn sinh nhật tại nhà Bùi Vũ Hoàng Long. Sau cuộc liên hoan, nhóm này rủ nhau đi “săn” (tức là điều khiển xe mô tô ra đường với ý định gây sự, đánh nhau nếu gặp nhóm khác). Dương Văn Hiếu đã tham gia vào nhóm này khi cả nhóm đang tụ tập tại khu đô thị DHOME, thị trấn Hàng Trạm.

Phiên tòa được mở công khai, có nhiều người dân tham dự

Nhóm thanh niên sử dụng tổng cộng 7 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, che biển số xe bằng khẩu trang và miếng dán quảng cáo, điều khiển xe với tốc độ cao, rú ga, bấm còi, dàn hàng ngang lạng lách trên tuyến Quốc lộ 12B. Trên đường đi, nhóm mang theo nhiều vỏ chai bia thủy tinh để làm hung khí. Đến khoảng 1h sáng ngày 30/4/2024, khi nhóm đi đến khu phố Tân Khánh, thị trấn Hàng Trạm thì gặp xe mô tô do anh Bùi Quốc Chung điều khiển chở theo hai người khác. Nhóm này đã vượt lên chặn đầu xe, dọa nạt. Lo sợ bị tấn công, anh Chung điều khiển xe quay đầu thì bị ném vỏ chai bia thủy tinh. Ngay trong ngày 30/4, nạn nhân đã trình báo công an. Cùng ngày, toàn bộ các đối tượng, trong đó có Hiếu, đã đến cơ quan Công an đầu thú. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 thanh thiếu niên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Được HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo, Dương Văn Hiếu được giảm 3 tháng tù so với hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên

Đáng chú ý, trong thời gian được tại ngoại, Dương Văn Hiếu tiếp tục tái phạm khi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, mang theo hung khí, gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sau hành vi này, Hiếu tiếp tục bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên sơ thẩm, Hiếu bị tuyên phạt 13 tháng tù, các bị cáo còn lại nhận án treo từ 13 đến 24 tháng. Cho rằng mức án quá nghiêm khắc, Hiếu đã làm đơn kháng cáo. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã chấp nhận kháng cáo, tuyên sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt còn 10 tháng tù giam đối với bị cáo Dương Văn Hiếu. Đáng nói, trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều là người chưa thành niên, có bị cáo mới 16 tuổi.

Mạnh Hùng