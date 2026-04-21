{title}
{publish}
{head}
Chiều 21/4, Trường THPT Hùng Vương phối hợp với Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 01, Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải và Thương mại Thanh Hà tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp “Tuổi trẻ Đất Tổ - Khát vọng vươn ra biển lớn”. Tham dự chương trình có các chuyên gia, doanh nghiệp, giáo viên cùng trên 1.400 học sinh nhà trường.
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 01 tặng quà lưu niệm cho Trường THPT Hùng Vương.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường lao động.
Ngày nay, với quy mô dân số lớn và nền kinh tế năng động, việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là chiến lược lâu dài để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, năng suất lao động, chỉ số năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững...
Trên 1.400 học sinh Trường THPT Hùng Vương tham gia chương trình.
Tại chương trình, giáo viên, học sinh nhà trường đã được theo dõi video nội dung về hàng hải, gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi với các chuyên gia, doanh nghiệp về hàng hải. Qua đó giúp các em nhận biết năng lực, sở thích bản thân và nhu cầu của thị trường lao động để lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp sau này.
Quang cảnh chương trình.
Chương trình được tổ chức nhằm tạo cầu nối hiệu quả giữa học sinh nhà trường với doanh nghiệp và thị trường lao động; đẩy mạnh tuyên truyền về định hướng nghề nghiệp, tiếp cận cơ hội học tập và việc làm phù hợp. Đây còn là cơ hội để học sinh trải nghiệm thực tế, khám phá ngành nghề hàng hải, đồng thời để các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân sự có chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao...
Lê Hoàng
