Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 Khu dân cư xóm Bãi Chạo

Ngày 1/11, Khu dân cư xóm Bãi Chạo (xã Mường Động) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày pháp luật Việt Nam (9/11).

Đồng chí Khổng Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự và chung vui. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, xã Mường Động và đông đảo người dân Khu dân cư xóm Bãi Chạo.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Khổng Mạnh Hùng và lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Khu dân cư xóm Bãi Chạo

Tại ngày hội, các đại biểu, Nhân dân Khu dân cư xóm Bãi Chạo đã ôn lại ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc thể hiện đời sống tinh thần phong phú, đoàn kết, vui tươi của Khu dân cư.

Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Khổng Mạnh Hùng và lãnh đạo các sở, ngành tặng quà cho 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Mường Động

Khu dân cư xóm Bãi Chạo có tổng diện tích đất tự nhiên 160ha, 230 hộ, 1.005 nhân khẩu, 5 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 75%. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận xóm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với ban quản lý, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Bà con nhân dân luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển về mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên.

Kết quả, Khu dân cư xóm Bãi Chạo có 214/230 hộ gia đình văn hóa, đạt 93%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, tăng 104% so với năm 2024; hộ nghèo còn 7 hộ, chiếm tỷ lệ 3%, giảm 0,9%; hộ cận nghèo 6 hộ, chiếm 0.26% (tăng 0,5%). Khu dân cư đã vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 4,2 triệu đồng.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội

Năm 2026, Khu dân cư xóm Bãi Chạo đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, phấn đấu đạt trên 95% hộ gia đình văn hóa, thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn, 24 tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa, bảo tồn các giá trị và phát triển các bản bản sắc văn hóa các dân tộc tộc đặc biệt là văn hóa dân tộc Mường.

Phấn đấu thu nhập bình quân trên 51 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư. Tích cực tham gia ủng hộ các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái, quan tâm đến các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Mường Động trao quyết định công nhận Khu dân cư văn hóa năm 2025 cho xóm Bãi Chạo

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng quà cho 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Mường Động, mỗi suất quả trị giá 800 nghìn đồng; UBND xã Mường Động trao quyết định công nhận Khu dân cư văn hóa năm 2025 cho xóm Bãi Chạo.

Ban công tác Mặt trận xóm Bãi Chạo phát động hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2030 và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Dương Liễu