Tuổi trẻ hướng về ngày hội lớn của đất nước

Những việc làm thiết thực, nhiều công trình, phần việc cụ thể đang được tuổi trẻ toàn tỉnh triển khai với khí thế tưng bừng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Những việc làm ấy không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cán bộ, ĐVTN Phú Thọ đồng loạt hưởng ứng phong trào thay đổi ảnh đại diện mạng xã hội với thông điệp “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thay đổi ảnh đại diện (avatar) mạng xã hội với thông điệp: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”. Phong trào nhanh chóng được triển khai rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của ĐVTN toàn tỉnh, trở thành một điểm nhấn trong công tác tuyên truyền chính trị trên không gian mạng.

Theo thông điệp Trung ương Đoàn đưa ra, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam chung sức, đồng lòng, kiên định lý tưởng cách mạng, nuôi dưỡng khát vọng phát triển, góp phần đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Việc đồng loạt thay đổi ảnh đại diện được xác định là hành động cụ thể nhằm lan tỏa niềm tin, khí thế và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Hình ảnh đại diện mang sắc đỏ xuất hiện ngày càng nhiều trong tài khoản cá nhân của ĐVTN là hành động lan tỏa niềm tin, khí thế và trách nhiệm của tuổi trẻ.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, hình ảnh đại diện mang sắc đỏ xuất hiện ngày càng nhiều trong tài khoản cá nhân của ĐVTN. Hoạt động được triển khai trong bối cảnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ đang được các cấp bộ Đoàn chú trọng đổi mới cả về nội dung và phương thức, phù hợp với xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang không gian số.

Chia sẻ về ý nghĩa của phong trào, đồng chí Khổng Vương An - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Đông cho biết: “Trong bối cảnh không gian mạng có nhiều luồng thông tin khác nhau, việc ĐVTN đồng loạt sử dụng avatar mang thông điệp “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” thể hiện thái độ chính trị rõ ràng của thế hệ trẻ. Đây là cách chúng tôi khẳng định niềm tin, đồng thời góp phần lan tỏa thông tin tích cực, chính thống.”

Lễ chào cờ được các cơ sở đoàn, hội, đội trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức vào sáng 19/1.

Một trong những điểm nhấn của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Đất Tổ nói riêng là sáng 19/1, tại trụ sở làm việc của các cấp bộ đoàn, hội, đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đồng loạt lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong khuôn khổ lễ chào cờ chào mừng Đại hội, các cấp bộ đoàn, hội, đội đã đồng thời tổ chức các hoạt động: Chiếu phim tư liệu, tuyên truyền về Đảng và Đại hội XIV; giới thiệu, tập luyện và trình diễn thử thách vũ điệu “hiệu triệu trái tim”; hướng dẫn thay hình nền chào mừng Đại hội XIV.

Đồng chí Trần Thành Vinh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Hùng Vương cho biết: “Lễ chào cờ được tổ chức nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt của hội viên, sinh viên đối với Đảng, Nhà nước. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa để tuổi trẻ Trường Đại học Hùng Vương thể hiện sự đồng hành, hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, với niềm tin, khát vọng vào một kỳ Đại hội thành công mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”.

Trước đó, Tỉnh Đoàn đã phát động đồng loạt các đơn vị trong toàn tỉnh ra quân Ngày Chủ nhật xanh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, ĐVTN. Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên các tuyến đường, khu dân cư; bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép, góp phần xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, văn minh. Hoạt động “Chủ nhật xanh” tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Phú Thọ trong các phong trào vì cộng đồng, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thu Hà