Tuổi trẻ phường Hòa Bình xung kích, tình nguyện

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng ĐVTN phường Hòa Bình đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc giúp người dân giải quyết nhanh chóng, chính xác các thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Vừa ổn định bộ máy tổ chức, vừa duy trì các hoạt động, Đoàn phường đã thực hiện nhiều chương trình, phần việc ý nghĩa như dọn dẹp vệ sinh môi trường, chung sức xây dựng nông thôn mới, thăm hỏi, tặng quà tri ân người có công với cách mạng, các gia đình chính sách... Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng phường Hòa Bình phát triển với diện mạo mới.

ĐVTN phường Hòa Bình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường Hòa Bình cho biết: “Ban Chấp hành Đoàn phường đã chủ động bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo của Tỉnh đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động. Thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, giao ban với các chi đoàn trực thuộc; kịp thời nắm bắt tình hình thanh niên, định hướng dư luận xã hội, nhất là trong giai đoạn đầu bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành. Tổ chức đoàn vừa ổn định tổ chức, vừa triển khai các hoạt động tình nguyện, trong đó, điểm nhấn là hoạt động tham gia hỗ trợ người dân tại Trung tâm phục hành chính công của phường. Thông qua hoạt động không chỉ mang lại sự hài lòng của Nhân dân mà còn phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ”. Để triển khai có hiệu quả hoạt động này, Đoàn phường đã tham gia hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung và cổng dịch vụ công trực tuyến do UBND phường Hoà Bình tổ chức. Đội thanh niên tình nguyện được tập huấn, phân công cụ thể theo từng vị trí để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Với việc triển khai bài bản, lựa chọn những ĐVTN có kiến thức, trình độ, trong thời gian qua, các đội thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ tích cực, hiệu quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, góp phần giúp người dân giải quyết các thủ tục nhanh chóng thuận lợi. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và xây dựng chính quyền điện tử.

ĐVTN vệ sinh môi trường đảm bảo cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp

Với phương châm “Mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực, mỗi ĐVTN một hành động cụ thể”, Đoàn thanh niên phường Hòa Bình đã triển khai các chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” bằng các việc làm thiết thực, cụ thể như: Tổng vệ sinh, thu gom rác thải tại các tuyến đường, khu dân cư, bãi đất trống; chăm sóc, trồng mới cây xanh, bồn hoa, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại rác tại nguồn... Thông qua hoạt động, Đoàn phường Hòa Bình tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đây cũng là dịp để ĐVTN rèn luyện tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng chính quyền và Nhân dân xây dựng phường Hòa Bình ngày càng sáng xanh – sạch–đẹp.

Là tổ chức đoàn thể được thành lập từ việc sáp nhập 7 đơn vị, để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức triển khai các phong trào, hoạt động, Đoàn phường cũng chú trọng công tác giáo dục chính trị thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, học tập nghị quyết. Trong đợt sinh hoạt nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đoàn phường Hoà Bình đã tổ chức Lễ chào cờ tại Di tích lịch sử Nhà tù Hoà Bình. Đây là nơi giam giữ, tra tấn các chiến sĩ cách mạng và cũng là nơi đây đã bồi dưỡng rèn luyện những chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất giữ trọn khí tiết cách mạng, đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Với những ý nghĩa lịch sử quan trọng, việc tổ chức Lễ chào tại Nhà tù Hòa Bình không chỉ giúp mỗi ĐVTN ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân các thế hệ đi trước những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc mà còn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Thu Hà