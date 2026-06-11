Tuyển dụng lao động tại BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc đợt 1 năm 2026

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Vĩnh Phúc trân trọng thông báo tuyển dụng lao động theo vị trí tại chi nhánh như sau:

1. Vị trí và số lượng tuyển dụng:

TT Vị trí Số lượng tuyển dụng 1 Chuyên viên QLKH không yêu cầu kinh nghiệm 2 2 Chuyên viên QLKH có yêu cầu kinh nghiệm 2 3 Chuyên viên QLKH doanh nghiệp FDI (Hoa/ Hàn) 2 Tổng cộng 6

2. Hình thức tuyển dụng: Từ nguồn ứng viên bên ngoài hệ thống BIDV.

- Quy trình tuyển dụng sẽ gồm 03 vòng chính: (1)Sơ tuyển hồ sơ; (2) Thi nghiệp vụ và kiểm tra tính cách; (3) Phỏng vấn hội đồng.

3. Mô tả công việc và điều kiện tuyển dụng: đáp ứng điều kiện tuyển dụng của từng vị trí tại website https://tuyendung.bidv.com.vn/ .

4. Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên khai báo thông tin và ứng tuyển theo hướng dẫn trên website https://tuyendung.bidv.com.vn/ , hồ sơ bao gồm:

-Phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh).

- Bản Scan các giấy tờ sau:

+ CMND/CCCD;

+ Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ/Đại học;

+ Bảng điểm Thạc sỹ/Đại học;

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu chưa tốt nghiệp Đại học);

+ Chứng chỉ tiếng Anh, tin học;

+ Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác.

(*) Ứng viên điền rõ tên nơi làm việc (tên đơn vị) trong phiếu đăng ký dự tuyển, và đặt tên file theo mẫu: tên đơn vị dự tuyển_tên vị trí dự tuyển_họ và tên ứng viên. Ví dụ: Tendonvi_tenvitriungtuyen_NguyenVanA.

5. Cách thức nộp hồ sơ:BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website https://tuyendung.bidv.com.vn/ .

6. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 16/6/2026 (hoặc đến khi BIDV nhận đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu).

* Lưu ý :

(i) Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với các ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ.

(ii) Ứng viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, hồ sơ cung cấp cho BIDV. Trong trường hợp BIDV phát hiện thông tin sai lệch theo hướng có lợi cho ứng viên, BIDV có quyền hủy kết quả tuyển dụng.

(iii) Trong trường hợp không nhận được email kích hoạt, ứng viên kiểm tra kỹ ở Junk E-mail, spam, quảng cáo....Mọi vướng mắc trong quá trình nộp hồ sơ, ứng viên gửi email về địa chỉ tuyendung.tcns@bidv.com.vn .

(iv) Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ cho 01 vị trí tại 01 chi nhánh. Trường hợp ứng viên cố tình nộp cùng lúc tại các chi nhánh hoặc các vị trí khác nhau, BIDV sẽ chủ động loại bỏ hồ sơ để đảm bảo 01 ứng viên chỉ thi tuyển 01 vị trí tại 01 chi nhánh.

(v) BIDV không thu bất kì chi phí nào từ ứng viên liên quan đến tuyển dụng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc trân trọng thông báo.