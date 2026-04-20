Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH năm 2026

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH cho gần 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Lập Thạch.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH cho thầy và trò Trường tiểu học Kim Đồng, xã Lập Thạch.

Cán bộ Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh hướng dẫn học sinh cách sử dựng bình chữa cháy xách tay và thực hành chữa cháy.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến những quy định mới của pháp luật về công tác PCCC và CNCH; giới thiệu các phương tiện, thiết bị chữa cháy chuyên dụng; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay và tổ chức thực hành chữa cháy.

Bên cạnh đó, các thầy, cô giáo và học sinh được cung cấp kiến thức về phòng, chống tai nạn đuối nước; phân tích nguyên nhân, hậu quả và các nguy cơ xảy ra đuối nước tại sông, suối, ao, hồ trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn kỹ năng an toàn như không tự ý tắm khi không có người lớn, nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng kêu cứu, hỗ trợ người gặp nạn và cách xử lý tình huống ban đầu.

Cán bộ Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với người bị đuối nước, góp phần trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp.

Với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động thông qua trao đổi, đặt câu hỏi tình huống, buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH; đồng thời trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Gia Thái - Hoài Vũ