Tuyên truyền phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật cho trên 4.000 học sinh

Ngày 10/11, thực hiện Kế hoạch số 579/KH-CAT-PC02 của Công an tỉnh Phú Thọ về “Phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng, nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) tụ tập đông người mang theo hung khí nguy hiểm, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các xã Mường Động, Nật Sơn và Kim Bôi tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề cho học sinh tại các trường học trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự tuyên truyền pháp luật cho 100% học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Kim Bôi

Theo thống kê của lực lượng Công an cơ sở, đây là những địa bàn có số lượng TTN có biểu hiện vi phạm pháp luật tương đối cao. Cụ thể, xã Mường Động có 32 TTN được đưa vào diện theo dõi, quản lý; xã Nật Sơn có 95 TTN; còn xã Kim Bôi có tới 192 trường hợp. Tham gia các buổi tuyên truyền có trên 4.000 học sinh thuộc các trường THPT, THCS, Phổ thông Dân tộc nội trú và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng CSHS đã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực, giúp các em học sinh nhận diện sớm và phòng tránh các hành vi vi phạm. Các em được hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng ngừa khi thấy bạn bè tụ tập đông người, mang theo hung khí, phương tiện nguy hiểm để thể hiện bản thân; đồng thời được rèn luyện các kỹ năng mềm nhằm ứng xử đúng mực khi xảy ra mâu thuẫn, tránh bị lôi kéo, kích động.

Các em học sinh giao lưu kiến thức pháp luật trực tiếp với các cán bộ phòng Cảnh sát hình sự tại buổi tuyên truyền

Theo đánh giá của lực lượng Công an, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi TTN có xu hướng trẻ hóa, đáng báo động. Nhiều vụ việc liên quan đến các em trong độ tuổi từ 13 - 18, phần lớn các đối tượng vi phạm là học sinh THCS và THPT. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: tụ tập đua xe, phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025 đến nay, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, toàn tỉnh Phú Thọ mới đã xảy ra 19 vụ việc liên quan đến 214 đối tượng TTN hậu quả làm chết 1 người, bị thương 13 người, hư hỏng 3 xe máy. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 19 vụ, 197 bị can.

Qua buổi tuyên truyền đã trang bị kiến thức, kỹ năng cho các em học sinh để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật

Để giúp học sinh hiểu rõ hậu quả pháp lý và xã hội từ hành vi vi phạm, cán bộ tuyên truyền đã trình chiếu các clip, hình ảnh thực tế, phân tích nguyên nhân, hệ lụy, đồng thời tổ chức đối thoại, hỏi - đáp trực tiếp. Các em được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân, ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh trong việc tuân thủ pháp luật, mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua đó, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở, lực lượng công an, nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giáo dục, răn đe thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm, xây dựng môi trường học đường và xã hội an toàn, lành mạnh.

Mạnh Hùng