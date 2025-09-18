U17 nữ Việt Nam học hỏi từ trận giao hữu với Werder Bremen II

Đối đầu đội bóng mạnh và nhiều kinh nghiệm như Werder Bremen II trong chuyến tập huấn tại Đức, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-6. Đây là dịp quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn.

U17 nữ Việt Nam đối đầu Werder Bremen II. (Ảnh: VFF)

Ngày 18/9 (giờ Việt Nam), tại Đức, đội tuyển U17 nữ Việt Nam có trận giao hữu thứ hai trong khuôn khổ chuyến tập huấn châu Âu, gặp đội nữ Werder Bremen II – đại diện đang thi đấu ở Regionalliga Nord (giải hạng Ba Đức). Với lực lượng có tuổi đời trung bình hơn 20 và kinh nghiệm thi đấu dày dặn, đội chủ nhà nhanh chóng áp đặt thế trận.

Mặc dù phải đối đầu đối thủ mạnh, các cầu thủ trẻ Việt Nam nhập cuộc tự tin và quyết tâm. Tuy nhiên, phút 27, đội chủ nhà khai thông thế bế tắc từ một pha tấn công biên.

Phút 38, trong tình huống thủ môn Werder Bremen II xử lý không dứt khoát, bóng chạm Hà Vi rồi đi vào lưới, mang lại bàn gỡ 1-1 cho U17 Việt Nam.

Dẫu vậy, chỉ ít phút sau, đội bóng Đức lại vượt lên dẫn 2-1 từ một pha dứt điểm chéo góc, khép lại hiệp 1 với ưu thế nghiêng về đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, Werder Bremen II tận dụng ưu thế kinh nghiệm, thể lực để tiếp tục gia tăng cách biệt với ba bàn thắng lần lượt ở các phút thứ 4, 13 và 37.

U17 Việt Nam vẫn kiên trì tổ chức tấn công và suýt có bàn thắng thứ hai ở phút 41, nhưng cú dứt điểm quyết định lại đi vọt xà ngang. Trận đấu khép lại với tỷ số 6-1 nghiêng về đại diện Đức.

Phát biểu sau trận, huấn luyện viên trưởng Okiyama Masahiko đánh giá cao chất lượng và thể lực của Werder Bremen II, đồng thời chỉ ra điểm cần khắc phục của các học trò là khả năng đối kháng và xử lý bóng khi bị áp sát.

Ông Masahiko nhấn mạnh: “Chúng tôi để mất bóng trong nhiều tình huống, từ đó dẫn đến các bàn thua đáng tiếc. Cần tận dụng cơ hội tốt hơn để tổ chức phản công nhanh”.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có trận giao hữu tiếp theo, gặp đội U17 nữ Werder Bremen. Đây sẽ là cơ hội để đội hoàn thiện hơn về mặt chiến thuật và thể hiện tinh thần học hỏi trong hành trình hướng tới các giải đấu chính thức.

Nguồn nhandan.vn