U22 Việt Nam: Hàng công đỏ, liệu đã chín?

HLV Kim Sang đang sở hữu hàng công đầy chất lượng, nhưng thực tế thuyền trưởng U22 Việt Nam vẫn còn quá nhiều việc phải làm, trong đó cả vấn đề... tâm lý.

Hàng công U22 Việt Nam đã... đỏ

Dù danh sách U22 Việt Nam chưa công bố, nhưng chắc chắn HLV Kim Sang Sik vẫn sử dụng những chân sút từng góp mặt trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á hay giành vé tới VCK U23 châu Á.

Cụ thể chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục sử dụng Thanh Nhàn, Quốc Việt, Đình Bắc, Ngọc Mỹ và Đinh Xuân Tiến... cho những suất tiền đạo ở U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33.

Các chân sút của U22 Việt Nam đều đã ghi bàn ở V-League

Những cái tên nói trên hiện tại đang sở hữu phong độ cao cũng như tốt nhất mà bóng đá Việt Nam có vào thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, tất cả đều đã sở hữu bàn thắng tại V-League 2025/26 hoặc đóng vai trò quan trọng tại CLB.

Kinh nghiệm quốc tế của các chân sút nói trên cũng là quá dày dạn bởi từng tham dự nhiều giải đấu ở các cấp độ tuyển trẻ, thậm chí nhiều lần khoác áo tuyển Việt Nam vài năm trở lại đây.

Liệu đã chín?

Thoạt nhìn U22 Việt Nam đang sở hữu một hàng công đáng mơ ước, nhưng thực tế lại không như nhiều người đã nghĩ, nếu chẳng muốn nói các chân sút học trò HLV Kim Sang Sik... có nhiều vấn đề.

Điển hình như giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam (thực chất là U22) ghi 8 bàn thắng sau 4 trận đấu, tuy nhiên phần lớn các pha lập công do các hậu vệ, tiền vệ mang về.

Nhưng thực tế lại không đơn giản nên HLV Kim Sang Sik còn nhiều việc phải làm

Hoặc như vòng loại U23 châu Á, 2/3 bàn thắng đến từ các tiền vệ (Viktor Lê, Văn Thuận) là ví dụ rõ nhất cho vấn đề của những tiền đạo U22 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik có thể an tâm bởi có nhiều giải pháp ghi bàn. Song, một khi các tiền đạo vẫn tậm tịt và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, hoặc độ chính xác rất thấp ở các pha dứt điểm rõ ràng đó chính là nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đối với U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá SEA Games 33.

Đương nhiên, muốn giải quyết bài toán trên hàng công, HLV Kim Sang Sik chắc chắn phải làm việc rất nhiều để chỉnh sửa. Nhiệm vụ không chỉ là rèn luyện thể lực hay chiến thuật, mà còn là cải thiện độ chính xác, sự điềm tĩnh và khả năng ra quyết định trong khu vực 16m50.

Đây là vấn đề ngoài kỹ năng còn có cả tâm lý, cho nên trong đợt tập trung tới buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải giải quyết xong và giúp các tiền đạo của ông tìm lại cảm giác trước khung thành đối phương.

Nguồn vietnamnet.vn