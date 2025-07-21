U23 Malaysia đón cú hích lớn trước trận quyết đấu với Indonesia

{title}
Trước thềm trận quyết đấu với Indonesia, U23 Malaysia đã đón nhận tin cực vui, khi 2 trụ cột là Aliff Izwan Yuslan và Faris Danish Mohd Asrul đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Ở trận đấu thứ hai gặp U23 Brunei, cả hai cầu thủ nói trên đều không góp mặt vì dính chấn thương trong trận mở màn với U23 Philippines. Sự thiếu vắng này từng khiến U23 Malaysia gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi, dù cuối cùng vẫn giành được chiến thắng để giữ lại hy vọng đi tiếp.
Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ HLV trưởng Nafuzi Zain, cả hai trụ cột quan trọng đã hồi phục tốt và đang đạt thể trạng sẵn sàng để thi đấu.
HLV Nafuzi chia sẻ với báo giới Malaysia: “Về tình hình lực lượng, tiền vệ Aliff Izwan đã quay lại tập luyện cùng đội. Nếu không có vấn đề gì phát sinh, cậu ấy có thể ra sân trong trận gặp Indonesia ngày mai.”
“Trong khi đó, hậu vệ Faris Danish cũng đang hồi phục tích cực. Nếu tiến độ tiếp tục thuận lợi, khả năng cậu ấy được sử dụng cũng rất cao.”
Trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Indonesia, diễn ra vào ngày 21/7 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta), được xem là trận đấu then chốt định đoạt tấm vé vào bán kết của bảng A.
U23 Indonesia hiện đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, trong khi U23 Malaysia xếp thứ hai với 3 điểm. Do kém hơn ở chỉ số phụ, đoàn quân của HLV Nafuzi Zain buộc phải thắng nếu muốn giành vé vào bán kết mà không cần phụ thuộc vào các bảng đấu khác.
Sự trở lại đúng lúc của hai cầu thủ quan trọng như Aliff và Faris không chỉ tăng thêm chiều sâu đội hình, mà còn giúp U23 Malaysia cải thiện khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến, yếu tố sẽ cực kỳ quan trọng khi đối đầu với Indonesia, đội bóng đang có phong độ cao và lợi thế sân nhà.
Trong bối cảnh mọi sự chú ý đang đổ dồn về trận đấu được coi là “chung kết sớm” này, tinh thần và lực lượng sung mãn sẽ là yếu tố then chốt để Malaysia hy vọng tạo nên bất ngờ và lật ngược cục diện bảng đấu. Trận chiến tại Gelora Bung Karno vì thế hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính.
Nguồn thethao247
