U23 Việt Nam quay trở lại tập luyện, sẵn sàng cho trận đấu quyết định

Chiều tối 8/9, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng ở Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị cho trận đấu tâm điểm gặp Đội tuyển U23 Yenmen trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại Bảng C - Vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2026.

Đội trưởng Khuất Văn Khang cùng các đồng đội bước vào buổi luyện tập cuối trước cuộc đối đầu quan trọng gặp Đội tuyển U23 Yenmen.

Trước buổi tập, tiền vệ Đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ: “U23 Yemen là đội bóng mạnh và cũng có hai trận thắng giống như U23 Việt Nam. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và cả hai đội đều hướng đến sự chắc chắn để hướng đến mục tiêu giành tấm vé dự Vòng Chung kết Giải U23 châu Á năm 2026′′.

Trước cuộc đối đầu quan trọng gặp U23 Yemen, tiền vệ sinh năm 2003 cho biết thêm: Ban huấn luyện và HLV Kim Sang -Sik đã nghiên cứu kỹ băng hình thi đấu của Đội tuyển U23 Yemen để có đấu pháp phù hợp. Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội cần giữ được sự tập trung và thi đấu đúng với tinh thần và lối chơi đã được xây dựng.

U23 Yemen có nhiều điểm mạnh khi họ tự tin cầm bóng, song U23 Việt Nam luôn hướng đến chiến thắng trước mọi đối thủ. Việc được thi đấu trên sân nhà sẽ giúp toàn đội có thêm tinh thần và sự tự tin để giành chiến thắng dành tặng cho người hâm mộ. Mục tiêu của chúng tôi là giành số điểm tuyệt đối và bảo toàn ngôi đầu bảng C tại Vòng loại U23 châu Á năm nay′′.

Tiền vệ Lê Viktor (số 14) nỗ lực luyện tập cùng các đồng đội.

Tại buổi tập tối nay, các cầu thủ U23 Việt Nam đều có được trạng thái tâm lý tự tin, thoải mái và không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Nhìn chung, các cầu thủ đã tuân thủ tốt giáo án của Ban huấn luyện đề ra để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Các cầu thủ tích cực luyện tập.

Ngày mai, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tâm điểm tại Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 gặp Đội tuyển U23 Yenmen vào lúc 19h. Trước đó, vào lúc 16h sẽ là trận đấu sớm mang tính thủ tục giữa 2 Đội tuyển U23 Singapore gặp Đội tuyển U23 Bangladesh.

Quốc Đại