U23 Việt Nam tích cực luyện tập cho Vòng loại U23 châu Á 2026

Chiều tối 1/9, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện trên sân tập Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ mới để chuẩn bị cho các trận thi đấu tại Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 3/9.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tích cực luyện tập cho trận đấu ra quân gặp Đội tuyển U23 Bangladesh.

Theo ghi nhận của phóng viên, các học trò của HLV Kim Sang -Sik đang có được trạng thái tâm lý tự tin, thoải mái và hiện không có cầu thủ nào phải tập riêng. Sau phần khởi động nhẹ để làm nóng người, các cầu thủ đã bước vào luyện tập về sức bật, tốc độ, đập nhả và phối hợp nhóm nhỏ... Trong khi đó, 2 cầu thủ Việt kiều lần đầu tiên lên tuyển đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ là Trần Thành Trung của CLB Ninh Bình và Lê Viktor của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cho thấy sự tự tin để hoà nhập nhanh với các đồng đội.

Các cầu thủ hoàn thành tốt giáo án của Ban huấn luyện đề ra.

Cầu thủ Trần Thành Trung ( thứ 2 từ bên trái) của CLB Ninh Bình hoà nhập tốt cùng các đồng đội.

Trong buổi tập chiều nay, mặc dù thời tiết đôi lúc có mưa lớn, gây ảnh hưởng khộng nhỏ đến quá trình luyện tập, song các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn hoàn thành tốt giáo án mà Ban huấn luyện đề ra.

HLV Kim Sang -Sik cùng các cộng sự tự tin trước khi Vòng loại Bảng C khởi tranh.

Ngày mai, thầy trò HLV Kim Sang -Sik sẽ có buổi làm quen SVĐ Việt Trì, địa điểm thi đấu chính thức của Bảng C trước khi có trận đấu ra quân gặp Đội tuyển U23 Bangladesh vào lúc 19h ngày 3/9 trên SVĐ Việt Trì.

Quốc Đại


