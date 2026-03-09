Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Xuân Viên, Sơn Lương, Trung Sơn

Sáng 9/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc với các cử tri trên địa bàn các xã: Xuân Viên, Sơn Lương, Trung Sơn thuộc Đơn vị bầu cử số 6.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 6, gồm các ông, bà: Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phương Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Lập; Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Khê; Trần Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đinh Văn Huynh - Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh; Đường Thị Loan - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Bùi Thị Thanh Xuân - Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Khê; Hoàng Thị Bích Lệ - Giáo viên Trường Mầm non Đồng Thịnh, xã Yên Lập.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Tại hội nghị, cử tri nghe Ban tổ chức giới thiệu tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 6. Qua đó, giúp cử tri hiểu rõ hơn về trình độ chuyên môn, năng lực công tác cũng như quá trình rèn luyện, cống hiến của các ứng cử viên.

Tại hội nghị, các ứng cử viên HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày chương trình hành động trước cử tri, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật; lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Nội dung chương trình hành động tập trung vào việc phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng các đại biểu sẽ luôn lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Các đề xuất, kiến nghị của cử tri tập trung vào nhiều nội dung quan trọng, cụ thể: Mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, đẩy mạnh thúc đẩy phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, Dao... trên địa bàn; huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng điện, đường giao thông nông thôn.

Cử tri xã Trung Sơn kiến nghị, đề xuất về quan tâm, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn.

Tiếp tục quan tâm đầu tư các tuyến đường giao thông quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là xem xét phương án đấu nối tuyến đường trên quốc lộ 70B, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương, liên kết vùng; quan tâm giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách hưởng chế độ theo Nghị định 154 của Chính phủ; quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tập trung để tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt những ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 6, đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của cử tri, tiếp thu các ý kiến, nội dung đề xuất của cử tri trên địa bàn xã.

Đồng thời khẳng định các ứng cử viên nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ và trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri và hứa sẽ nỗ lực, phát huy hết khả năng để xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đức Anh