Ứng dụng Google Maps sắp hỗ trợ “ưu tiên bóng râm” cho người đi bộ

Ứng dụng dẫn đường phổ biến Google Maps đang chuẩn bị giới thiệu một tính năng vô cùng thú vị dành cho người đi bộ, ít nhất trên điện thoại Android.

Theo thông tin từ phiên bản cập nhật mới nhất cho ứng dụng Google Maps (25.45.02.826664481), tính năng “ưu tiên bóng râm” sẽ giúp người dùng lựa chọn các tuyến đường dựa trên mức độ ánh sáng mặt trời.

Các mã lệnh trong ứng dụng cho thấy tính năng này sẽ phân loại các tuyến đường thành hai loại: đường có bóng râm và đường có nắng. Đặc biệt, một chuỗi mã cho biết người dùng sẽ nhận được thông tin về thời gian đi bộ dưới ánh nắng mặt trời, điều này giúp họ dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình của mình.

Giao diện tính năng mới đang được Google Maps thử nghiệm.

Mặc dù tính năng “ưu tiên bóng râm” đã được hiển thị trong menu Tùy chọn chuyến đi, hiện tại nó vẫn chưa hoạt động. Hình ảnh chụp màn hình của tính năng này đã được công bố, nhưng cách thức Google phân biệt giữa đường đi râm mát và đường đi nắng vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải.

Trước đó, ứng dụng Parasol đã cung cấp tính năng định tuyến dựa trên bóng râm từ năm 2018, sử dụng công nghệ LiDAR để tạo ra mô hình độ cao chính xác. Ứng dụng Cool Walks tại Barcelona (Tây Ban Nha) cũng áp dụng công nghệ tương tự để lập bản đồ các tuyến đường râm mát. Điều này cho thấy Google Maps có thể áp dụng phương pháp tương tự cho tính năng mới của mình.

Với những gì mô tả, tính năng “ưu tiên bóng râm” hứa hẹn sẽ là một bổ sung hữu ích, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, giúp người dùng tránh được những tác động tiêu cực của thời tiết, như cháy nắng hay mồ hôi ướt đẫm.

Nguồn vov.vn