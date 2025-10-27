Uống nước ép lựu có giúp hạ huyết áp không?

Lựu là trái cây chứa hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa giúp cải thiện chức năng động mạch, tăng sản xuất oxit nitric. Vậy uống nước ép lựu có thể giúp hạ huyết áp không?

1. Ảnh hưởng của nước ép lựu đối với huyết áp

Lựu là một loại trái cây bổ dưỡng giàu polyphenol có nguồn gốc thực vật. Những hợp chất này được cho là có tác dụng làm giảm huyết áp do đặc tính chống oxy hóa của chúng.

Chất chống oxy hóa hoạt động mạnh nhất trong quả lựu (pedunculagin, punicalin và gallagicaxit) ảnh hưởng đến huyết áp theo 3 cách chính:

Giảm stress oxy hóa: Chất chống oxy hóa hoạt động bằng cách trung hòa các phân tử không ổn định gọi là gốc tự do có thể gây tổn thương động mạch và khiến chúng mất độ đàn hồi. Bằng cách điều chỉnh sự mất cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa, polyphenol có thể cải thiện chức năng động mạch và giúp giảm huyết áp.

Ức chế men chuyển ACE: Thuốc ức chế men chuyển ACE là một nhóm thuốc làm giảm huyết áp bằng cách ức chế men chuyển angiotensin (ACE), một enzyme gây hẹp mạch máu. Pedunculagin, punicalin và acid gallagic hoạt động tương tự như thuốc ức chế men chuyển ACE bằng cách làm giãn mạch máu, từ đó làm giảm huyết áp.

Tăng oxit nitric: Oxit nitric (NO) là một loại khí được tổng hợp trong cơ thể có tác dụng làm giãn mạch máu. Pedunculagin kích thích giải phóng các enzyme kích hoạt tổng hợp NO, do đó làm giảm huyết áp khi nồng độ NO tăng.

Các hợp chất chống oxy hóa trong quả lựu có thể cải thiện chức năng động mạch và giúp giảm huyết áp.

2. Nước ép lựu có giúp hạ huyết áp không?

Nước ép lựu có thể giúp hạ huyết áp, mặc dù bằng chứng về hiệu quả của nó như một phương thuốc tự nhiên vẫn còn mâu thuẫn.

Một số nghiên cứu cho thấy, việc thường xuyên uống nước ép lựu có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương ở những người bị tăng huyết áp. Tuy nhiên, những phát hiện này vẫn chưa nhất quán.

Tác dụng của lựu có thể phụ thuộc vào lượng tiêu thụ: Một đánh giá năm 2023 cho thấy, uống 280 ml nước ép lựu mỗi ngày giúp giảm huyết áp tâm thu trung bình 6mmHg. Lượng cao hơn không làm giảm huyết áp tâm thu thêm nữa nhưng làm giảm huyết áp tâm trương khoảng 3mmHg.

Tác dụng của quả lựu có thể kéo dài hoặc không: Nghiên cứu năm 2023 cho thấy tác dụng hạ huyết áp của quả lựu có thể mất đi sau hai tháng, trong khi một đánh giá năm 2017 báo cáo lợi ích ổn định hơn, lâu dài hơn đối với huyết áp tâm thu.

Hiệu quả có thể khác nhau: Một đánh giá năm 2024 cho thấy nước ép lựu có tác dụng giảm huyết áp tâm thu nhiều hơn ở những người có huyết áp tâm thu ban đầu trên 130mmHg.

Tác dụng của quả lựu không chắc chắn: Một đánh giá năm 2017 về sáu thử nghiệm lâm sàng cho thấy kết quả trái chiều về tác dụng của quả lựu đối với huyết áp, một số cho thấy có lợi, một số khác thì không.

3. Uống nước ép lựu có an toàn không?

Nước ép lựu giàu chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C, vitamin K, folate, kali và magiê và chứa khoảng 165 calo cho mỗi khẩu phần 1 cốc. Nó thường được coi là an toàn.

Tác dụng phụ không phổ biến, mặc dù một số người đã được biết là gặp phải tác dụng phụ: Đau dạ dày, buồn nôn nhẹ, táo bón, tiêu chảy (ở liều cao). Mặc dù hiếm gặp nhưng phản ứng dị ứng đã được báo cáo.

Do hàm lượng đường cao (khoảng 26 g mỗi cốc), nước ép lựu có thể không phù hợp với những người mắc bệnh đái tháo đường. Không có nguy cơ nào được biết đến ở những người đang mang thai hoặc đang cho con bú.

Nước ép lựu có thể tương tác với một số loại thuốc bao gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc chống tăng huyết áp, thuốc chống viêm và statin. Vì vậy nên tham khảo tư vấn bác sĩ trước khi sử dụng lựu để điều trị bất kỳ tình trạng bệnh lý nào.

Nguồn suckhoedoisong.vn