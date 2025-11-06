Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện việc chuyển giao công nghệ

Chiều 6/11, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì phiên thảo luận tại Tổ 15 gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và Đắk Lắk về dự án Luật Chuyển đổi số; dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Các đại biểu phân tích thẳng thắn các nội dung còn vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị thiết thực nhằm hoàn thiện dự thảo luật.

Có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phát triển công nghệ cao

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng ưu đãi thuế theo khoản 6b Điều 35 là rất lớn nên cần nghiên cứu kỹ để tránh thất thoát ngân sách.

Liên quan khoản 6c Điều 35, đại biểu đề nghị, ngoài ngân sách nhà nước, cần bổ sung chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển công nghệ cao.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị bổ sung cụm từ “ưu tiên bố trí nguồn lực” tại khoản 3 Điều 3 để bảo đảm khả thi khi chuyển giao công nghệ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Đồng thời đề nghị rà soát khoản 5 để tránh trùng lặp với khoản 3 nhưng vẫn thể hiện rõ mục tiêu thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và nước ngoài.

Tiếp tục duy trì, hoàn thiện các quy định về nông nghiệp công nghệ cao

Góp ý vào dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi), các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết cũng như mục tiêu, quan điểm chỉ đạo sửa đổi Luật Công nghệ cao như đã nêu tại Tờ trình số 791/TTr-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ. đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu giữ lại toàn bộ các quy định về nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các Điều 16, 19, 32 của Luật hiện hành. Việc dự thảo Luật bỏ toàn bộ các quy định này không chỉ làm mất đi một cấu phần thiết yếu của chính sách công nghệ cao mà còn làm suy yếu định hướng phát triển dài hạn của ngành nông nghiệp.

Những quy định này đã được thiết lập ổn định suốt hơn 17 năm, gắn với nhiều đạo luật khác như: Luật Công nghệ cao; Luật Đất đai; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Tổ chức Chính phủ... Việc đột ngột xóa bỏ sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý và gây khó khăn cho các quy hoạch, thủ tục đất đai, tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. Hiện nay, cả nước đã quy hoạch 34 khu nông nghiệp công nghệ cao tại 19 tỉnh, nhiều khu có quy mô lớn, đang hoạt động và thu hút đầu tư. Nếu không có cơ sở pháp lý, các địa phương sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì và phát triển mô hình này.

Vì vậy, đại biểu đề nghị dự thảo cần tiếp tục duy trì, làm rõ và hoàn thiện các quy định về nông nghiệp công nghệ cao, coi đây là cấu phần trọng tâm trong chiến lược phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Về quy định “đô thị công nghệ cao” tại Điều 24 dự thảo, đại biểu đánh giá đây là cách tiếp cận mới, có ý nghĩa chiến lược trong hình thành hệ sinh thái công nghệ cao gắn với nghiên cứu, đào tạo, thương mại hóa và sản xuất trong không gian đô thị hiện đại. Tuy nhiên, cần hoàn thiện khung pháp lý rõ ràng hơn.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, định nghĩa tại khoản 1 Điều 24 hiện mang tính khái quát nhưng thiếu tiêu chí định lượng tối thiểu. Nếu không quy định rõ tỷ lệ diện tích hoặc quy mô tập trung của khu công nghệ cao, dễ dẫn đến áp dụng tùy tiện, thậm chí bị lợi dụng quy hoạch. Đại biểu đề nghị quy định nguyên tắc ngay trong luật, ví dụ tỷ lệ diện tích tối thiểu khu công nghệ cao trong đô thị công nghệ cao (5-7%), các tiêu chí còn lại giao Chính phủ hướng dẫn.

Đại biểu Trần Văn Tiến cho rằng dự thảo Luật cần bổ sung công nghệ chiến lược vào phạm vi điều chỉnh; đồng thời đề nghị tách nội dung tại điểm 3 Điều 18 thành hai khoản riêng: (1) hoạt động ứng dụng công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển; (2) hoạt động ứng dụng công nghệ chiến lược được ưu đãi, hỗ trợ.

