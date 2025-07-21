Văn hóa tri ân

Tháng 7 về, trong lòng mỗi người dân Đất Tổ lại dâng trào cảm xúc thiêng liêng, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Phú Thọ - đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam luôn tự hào truyền thống cách mạng kiên cường, đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Mỹ, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự động viên, quan tâm, chăm sóc.

“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” - đạo lý ngàn đời của dân tộc ta luôn được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Phú Thọ gìn giữ, phát huy, đặc biệt là trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh lại rộn ràng hoạt động nghĩa tình, lan tỏa sâu sắc tinh thần biết ơn, trách nhiệm đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Toàn tỉnh hiện có hàng trăm nghìn người có công với cách mạng, trong đó, hơn 39.000 liệt sĩ, hơn 27.600 thương binh, bệnh binh, hàng chục vạn người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ... Đây là những minh chứng cho tinh thần yêu nước, sự hy sinh quên mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Máu đào của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã nhuộm đỏ từng tấc đất quê hương, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta. Chính vì thế, công tác chăm sóc, hỗ trợ, tri ân người có công luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Trong nhiều năm qua, Phú Thọ đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi người có công và gia đình thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh miễn phí, vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Mỗi dịp 27/7, nhân dân các địa phương lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, thắp nến tri ân, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ... Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tích cực đồng hành cùng chính quyền trong công tác này, góp phần lan tỏa những việc làm nhân ái, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh thường xuyên phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, kêu gọi sự ủng hộ từ doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động để xây, sửa nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh, sinh viên con em gia đình chính sách. Tăng cường tuyên truyền, giải quyết hồ sơ tồn đọng liên quan đến chính sách người có công; chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi như trợ cấp hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang, bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng ở các xã, phường, thị trấn... luôn được chú trọng. Đây không chỉ là nơi tri ân mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tại trường học, các chương trình nói chuyện truyền thống, chiếu phim tư liệu lịch sử... đã góp phần nuôi dưỡng, lan toả mạnh mẽ tinh thần yêu nước, biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cha anh.

Các mẹ Việt Nam Anh hùng đều được phụng dưỡng và thường xuyên thăm hỏi động viên về vật chất và tinh thần. (Trong ảnh: Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Mỹ, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ bên tấm di ảnh của con trai - liệt sĩ Nguyễn Công Tại).

Nhân dịp 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn công tác tới thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu, viếng nghĩa trang liệt sĩ tại một số địa phương trên cả nước. Nhiều trường học, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực: dâng hương tưởng niệm, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, nhận phụng dưỡng suốt đời thương binh, bệnh binh nặng...

Tinh thần tri ân người có công không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành nét đẹp văn hóa thấm nhuần trong đời sống, thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm với lịch sử, tương lai của dân tộc. Đặc biệt, thế hệ trẻ ngày càng thể hiện vai trò xung kích trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống Đất Tổ, không ngừng phấn đấu học tập, lao động, xây dựng quê hương giàu mạnh để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ xác định việc chăm lo người có công là nhiệm vụ thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, tiếp tục nỗ lực, chung tay cùng cả nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Triệu Ngọc Toàn - Lê Minh