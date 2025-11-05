Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới

Tinh thần bao trùm của Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lần này là một tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới, một hành động rất quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực. Báo cáo chung rất gọn nhưng chương trình hành động rất rõ nhiệm vụ, ai phải làm gì, bao giờ phải xong và công việc cụ thể là như thế nào.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tiếp tục chương trình nghị sự, chiều nay (4/11), Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại thảo luận Tổ 8 (Đoàn Bắc Ninh và Đoàn Cà Mau), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao các ý kiến phát biểu sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội đối với dự thảo Văn kiện tại tổ; cho biết, chúng ta đã trải qua 13 lần Đại hội và theo cách tổ chức truyền thống, văn kiện trình đại hội gồm 3 báo cáo chính, tách biệt nhau là: Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng; Báo cáo kinh tế-xã hội và Báo cáo chính trị. Lần này, Trung ương quyết định tích hợp 3 báo cáo làm một.

Trước Hội nghị Trung ương 12, các báo cáo có độ dày hơn 200 trang và đến nay theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, văn kiện Đại hội phải ở tầm vĩ mô, có tầm nhìn chiến lược nhưng không được kinh viện, không sao chép kinh viện. Phải ngắn gọn, dễ hiểu và có tính hành động và tính định hướng cao. Chính vì vậy, từ hơn 200 trang, báo cáo được kéo gọn còn khoảng 50 trang.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, văn kiện Đại hội lần này khác với văn kiện ở các kỳ đại hội khác ở chỗ là báo cáo chung rất gọn nhưng chương trình hành động rất rõ nhiệm vụ. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Việc tích hợp các báo cáo như trên là một sự đổi mới. Đồng thời, kèm theo báo cáo chính trị là chương trình hành động và tính hành động của chương trình hành động cũng rất rõ, rất cao.

Ở các nhiệm kỳ trước, sau Đại hội, chúng ta phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, thông thường là mất khoảng một năm; nhưng bây giờ chương trình hành động là rõ luôn để trình Đại hội và đây là một sự khác biệt; các địa phương cũng phải làm theo cách này.

"Nhìn vào dự thảo, nội dung chương trình hành động của Trung ương lần này có thể hình dung được diện mạo của đất nước sau 5 năm. Những con đường cao tốc như thế nào, những cơ sở hạ tầng như nào, các công trình trọng điểm như thế nào, hạ tầng số là như thế nào... Các đồng chí đọc chương trình hành động có thể hình dung ra được", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu và nêu ra ví dụ cụ thể về vấn đề đào tạo, thu hút nhân tài được các đại biểu Quốc hội đề cập khi đọc chương trình hành động cũng có thể hình dung ra qua các nội dung về đào tạo, thu hút, giữ chân nhân tài, sự đổi mới tư duy trong thu hút nhân tài;...

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, văn kiện Đại hội lần này khác với văn kiện ở các kỳ đại hội khác ở chỗ là báo cáo chung rất gọn nhưng chương trình hành động rất rõ nhiệm vụ, ai phải làm gì, bao giờ phải xong và công việc cụ thể là như thế nào.

Tinh thần bao trùm của văn kiện lần này là một tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới, một hành động rất quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế cho tới các vấn đề văn hóa, xã hội, con người,... Yêu cầu đặt ra là từng vị trí công tác, từng Đảng bộ, từng địa phương phải có tầm nhìn và một tư duy chiến lược như vậy.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ và mong muốn cần có tư duy mới, cách nhìn nhận đúng về chức năng của luật. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Cho biết, trong buổi chiều hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội gửi gắm, giao nhiệm vụ và đây cũng là gửi gắm niềm tin vào các vị đại biểu Quốc hội, điều này gắn liền với trách nhiệm của đại biểu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: Với những vấn đề chủ trương đặt ra, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội là phải chuyển thành luật, thành hạ tầng pháp lý để hiện thực hóa.

Đại biểu Quốc hội cần góp ý cụ thể bổ sung nội dung gì để báo cáo của Đại hội XIV có tầm nhìn chiến lược hơn, tư duy mới hơn. Đồng thời, với cách nhìn như vậy, đại biểu Quốc hội cần có hiến kế, đề xuất, chẳng hạn như các ý kiến thảo luận về phát triển giáo dục, phát triển y tế, thu hút nhân tài. Đây là chủ trương được ghi trong nghị quyết và để làm được như vậy, Quốc hội phải làm gì để có được nhân tài, để có được nền giáo dục phát triển.

"Tôi rất mong toàn bộ ý kiến phát biểu được Văn phòng Quốc hội ghi âm, ghi chép đầy đủ để gửi cơ quan thường trực của Tiểu ban văn kiện tiếp thu những ý kiến tinh hoa, hợp lý, xác đáng của các đại biểu. Và với các chủ trương như vậy, chúng ta phải làm gì để biến thành luật", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ và mong muốn cần có tư duy mới, cách nhìn nhận đúng về chức năng của luật pháp.

Thứ nhất là tạo ra các chuẩn mực pháp lý để quản trị xã hội. Thứ hai là kiến tạo phát triển, tạo hạ tầng pháp lý cho sự phát triển. Vì vậy, cần phải có tư duy mới, cách nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về chức năng của luật.

Nguồn baochinhphu.vn