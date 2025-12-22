Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Giáo xứ Trù Mật và Hà Thạch

Sáng 22/12, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2025 Giáo xứ Trù Mật (tại phường Phú Thọ) và Giáo xứ Hà Thạch (tại phường Phong Châu). Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Phú Thọ và phường Phong Châu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn tặng hoa, quà chúc mừng Giáo xứ Trù Mật

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn tặng hoa, quà chúc mừng Giáo xứ Hà Thạch

Đến thăm và tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Trù Mật và Giáo xứ Hà Thạch, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2025, đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thông tin về phương hướng nhiệm vụ phát triển của tỉnh năm 2026.

Linh mục Quản xứ Giáo xứ Hà Thạch Ngô Văn Khuê phát biểu tại buổi tiếp Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và đoàn công tác của tỉnh

Đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Linh mục Quản xứ Giáo xứ Trù Mật Nguyễn Văn Yêm, Linh mục Quản xứ Giáo xứ Hà Thạch Ngô Văn Khuê và toàn thể bà con giáo dân các Giáo xứ đón một mùa giáng sinh an lành, ấm áp, hạnh phúc, bước vào năm mới an khang thịnh vượng.

Lãnh đạo phường Phong Châu tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Hà Thạch

Đồng chí mong muốn Linh mục Nguyễn Văn Yêm, Linh mục Ngô Văn Khuê với vai trò của mình sẽ tiếp tục đồng hành, vận động bà con giáo dân trong Giáo xứ phát huy tinh thần “kính chúa yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần cùng địa phương xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Thay mặt Giáo xứ Trù Mật và Giáo xứ Hà Thạch, Linh mục Nguyễn Văn Yêm và Linh mục Ngô Văn Khuê bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ đã tới thăm, chia vui với bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh năm 2025. Linh mục khẳng định: Những năm qua, bà con giáo dân luôn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, cùng nhau phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn mạnh Sơn và đoàn công tác của tỉnh thăm, Chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Trù Mật

Các linh mục nhấn mạnh: Với trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục định hướng, vận động bà con giáo dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xây dựng Phú Thọ ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đinh Vũ