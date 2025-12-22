Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Giáo phận Hưng Hoá nhân dịp Lễ Giáng sinh

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025, sáng 22/12, Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Đinh Công Sứ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáo phận Hưng Hóa (phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác tặng hoa, quà chúc mừng Giáo phận Hưng Hoá

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng Giám mục Hoàng Minh Tiến - Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa cùng các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc; năm mới an khang, thịnh vượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chúc mừng Giáo phận Hưng Hoá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Phú Thọ trong năm 2025. Đồng chí khẳng định, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của đồng bào Công giáo thông qua việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; mong muốn thời gian tới, Giám mục Hoàng Minh Tiến cùng Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa tiếp tục đồng hành, hướng dẫn bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay xây dựng quê hương ngày càng ổn định và phát triển.

Thay mặt Giáo phận, Giám mục Hoàng Minh Tiến bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ; trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, cùng các sở, ban, ngành tỉnh dành cho Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung tay xây dựng quê hương. Giám mục tin tưởng, với định hướng phát triển đúng đắn, sự quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân và đồng bào Công giáo của lãnh đạo tỉnh, Phú Thọ sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hương Giang