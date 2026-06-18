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Văn Miếu giữ vững địa bàn “xã không ma túy”

Xác định công tác phòng, chống ma túy phải bắt đầu từ cơ sở, thời gian qua, Công an xã Văn Miếu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, rà soát đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, quyết tâm xây dựng và giữ vững địa bàn “xã không ma túy”.

Văn Miếu giữ vững địa bàn “xã không ma túy”

Thông qua việc phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về ma túy, thanh thiếu niên và người dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với ma túy.

Ngay từ đầu năm, Công an xã đã tham mưu thành lập Tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện do Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng. Qua đó xác định, trên địa bàn có 3 trường hợp nghi vấn sử dụng ma túy, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật về ma túy. Trên cơ sở đó, Công an xã đã phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, thường xuyên nắm bắt tình hình, gọi hỏi, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm nếu phát sinh.

Bên cạnh đó, Công an xã thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phát hơn 1.000 tờ gấp tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, quán karaoke và các hộ gia đình trên địa bàn. Thông qua các đợt kiểm tra, cán bộ Công an xã trực tiếp tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cụ thể để chủ cơ sở kinh doanh và người dân nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy trong tình hình hiện nay, đồng thời nâng cao hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan đến ma túy và các chất gây nghiện.

Văn Miếu giữ vững địa bàn “xã không ma túy”

Công an xã Văn Miếu thường xuyên tổ chức kiểm tra, quản lý cư trú, kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Trường - Trưởng Công an xã Văn Miếu, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, quản lý và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở nên từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc liên quan đến ma túy; không có người sử dụng trái phép chất ma túy; không phát sinh đối tượng hoặc điểm mua bán trái phép chất ma túy, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng địa bàn “xã không ma túy”.

Quỳnh Chi


Quỳnh Chi

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sử dụng trái phép chất ma túy Mua bán trái phép chất ma túy cơ sở kinh doanh có điều kiện Phòng chống ma túy Vi phạm pháp luật Trưởng công an xã Kiểm tra Văn miếu Quản lý Tội phạm ma túy
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