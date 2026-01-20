Văn phòng Công chứng Đất Tổ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

{title}
- Tên gọi: Văn phòng công chứng Đất Tổ.
- Địa chỉ trụ sở: 213 đường Lê Xoay, Tổ dân phố Đội Cấn, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.
- Các công chứng viên hành nghề:
1. Ông Nguyễn Văn Anh - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 136/QĐ-BTP ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 924/QĐ-BTP ngày 02/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
3. Ông Nguyễn Văn Luân - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 4491/QĐ-UBND ngày 29/08/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
- Giấy đăng ký hoạt động số 25.2024.02.0005/TP-ĐKHĐ-CC do Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu, ngày 06/3/2025, cấp lại lần thứ nhất, ngày 02/7/2025, cấp lại lần thứ hai, ngày 02/10/2025. Nơi đăng ký hoạt động: Tổ dân phố Đội Cấn, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Ngày bắt đầu hoạt động: 06/3/2025.
