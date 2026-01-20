Quảng cáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Văn phòng Công chứng Đất Tổ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

- Tên gọi: Văn phòng công chứng Đất Tổ.

- Địa chỉ trụ sở: 213 đường Lê Xoay, Tổ dân phố Đội Cấn, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.

- Các công chứng viên hành nghề:

1. Ông Nguyễn Văn Anh - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 136/QĐ-BTP ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 924/QĐ-BTP ngày 02/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Ông Nguyễn Văn Luân - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 4491/QĐ-UBND ngày 29/08/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Giấy đăng ký hoạt động số 25.2024.02.0005/TP-ĐKHĐ-CC do Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu, ngày 06/3/2025, cấp lại lần thứ nhất, ngày 02/7/2025, cấp lại lần thứ hai, ngày 02/10/2025. Nơi đăng ký hoạt động: Tổ dân phố Đội Cấn, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Ngày bắt đầu hoạt động: 06/3/2025.



 Từ khóa: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đất Tổ Văn phòng công chứng UBND tỉnh Phú Thọ thành phố Hà Nội Bổ nhiệm Đăng ký Tổ dân phố Tường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

UBND phường Thanh Miếu thông báo

UBND phường Thanh Miếu thông báo
2026-01-21 06:47:00

Về việc kê khai, quy chủ sở hữu các ngôi mộ tại nghĩa địa Rừng Dây thuộc khu Tiền Phong, phường Thanh Miếu (phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì cũ) để giải phóng mặt bằng thực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long