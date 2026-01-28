Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 28/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Đinh Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, trong bối cảnh vừa triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, vừa xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh từ sắp xếp tổ chức bộ máy và phục vụ Đại hội Đảng, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò trung tâm tham mưu, điều phối, bảo đảm thông tin thông suốt, phục vụ kịp thời, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đinh Anh Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đinh Anh Tuấn trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho phòng Tổng hợp; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu và phòng Quản trị.

Trong năm, Văn phòng đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ 39 hội nghị Thường trực, 35 hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chất lượng tham mưu, tổng hợp, thẩm định, thẩm tra được nâng lên rõ rệt, đảm bảo nguyên tắc “nhanh, đúng, trúng, hiệu quả”; nhiều vấn đề lớn, việc khó, việc mới phát sinh trước, trong và sau sáp nhập tỉnh được tham mưu xử lý kịp thời, đúng quy định.

Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, bảo đảm hạ tầng mạng thông tin của Đảng vận hành thông suốt đến 100% xã, phường. Công tác cơ yếu và an toàn thông tin được bảo đảm tuyệt đối, phục vụ hiệu quả các cuộc họp trực tuyến và bảo vệ bí mật Nhà nước. Công tác hành chính, quản trị và tài chính Đảng được triển khai chuyên nghiệp, thông suốt sau hợp nhất. Công tác tài chính được quản lý chặt chẽ, minh bạch. Công tác quản trị và hậu cần được thực hiện chu đáo, quản lý hiệu quả cơ sở vật chất, góp phần quan trọng vào việc tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho lãnh đạo tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2026, Văn phòng Tỉnh ủy xác định và quán triệt phương châm: “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy, bảo đảm phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo của cấp ủy trong tình hình mới. Văn phòng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, tăng cường bảo mật hệ thống cơ yếu và chuyên nghiệp hóa công tác văn thư, lưu trữ thông qua việc số hóa triệt để tài liệu. Đồng thời cam kết quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản Đảng, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy đã phát động và ký giao ước thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2026 đề ra.

Quang cảnh hội nghị.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 1 đồng chí; trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu, phòng Quản trị và 9 cá nhân.

Nhân dịp này, 26 cá nhân được nhận Giấy khen của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, 58 đồng chí được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 108 đồng chí được nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.

Đinh Vũ