Vân Sơn vươn mình đổi mới

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, xã vùng cao Vân Sơn hội tụ nhiều đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên, văn hóa, kinh tế và xã hội. Nóc nhà của xứ Mường nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và nét văn hóa độc đáo riêng. Nơi đây thu hút du khách bởi những áng mây bồng bềnh, thửa ruộng bậc thang xanh mướt và những ngôi nhà sàn cổ kính. Vùng cao Vân Sơn đang tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương cải thiện bền vững đời sống người dân.

Vùng cao đổi mới

Trên cơ sở hợp nhất của 3 xã Vân Sơn, Quyết Chiến và Ngổ Luông, xã Vân Sơn mới được thành lập với tổng diện tích 120,53 km2 và gần 9.000 nhân khẩu. Một chính quyền mới, một diện mạo mới và một khát vọng mới đang được mở ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã vùng cao Vân Sơn quyết tâm, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Vùng cao Vân Sơn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, giàu bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Cuối tháng 7, chúng tôi về thăm xã Vân Sơn. Đáng phấn khởi là sau gần 1 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vân Sơn đã đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ sẵn sàng thao tác trên hệ thống máy tính kết nối Internet, xử lý văn bản qua phần mềm điều hành điện tử toàn tỉnh nhằm hướng đến sự hài lòng của Nhân dân. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức được thực hiện trên nguyên tắc hài hòa, phát huy năng lực cán bộ, không để gián đoạn công việc. Từ đó giúp đội ngũ cán bộ công chức nhanh chóng thích nghi công việc, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ vì lợi ích của Nhân dân.

Cùng với tư duy, cách làm mới trong việc quản trị hành chính công, lĩnh vực phát triển kinh tế của xã Vân Sơn cũng đã có nhiều đổi thay, khởi sắc. Việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Trên địa bàn xã đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh các loại rau, củ, quả chủ lực như rau su su Quyết Chiến, quýt Nam Sơn.Xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm; khuyến khích ứng dụng nông nghiệp hữu cơ đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Xây dựng 07 hợp tác xã: Hợp tác xã Rau An toàn Quyết Chiến với sản phẩm OCOP là rau su su lấy ngọn, củ cải; Hợp tác xã Nông nghiệp hữu Cơ V.Organic được chứng nhận VIETGAP sản phẩm rau, củ, quả; Hợp tác xã Rau An toàn Tây Bắc với sản phẩm chủ lực là rau su su lấy ngọn, các loại rau, củ, quả; Chè shan tuyết Ngổ Luông của Hợp tác xã nông nghiệp Văn Bộ....góp phần thúc đẩy thương mại hóa và xây dựng thương hiệu địa phương.

Phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng được đẩy mạnh, đã hình thành một số tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn hoạt động có hiệu quả như sản xuất vật liệu xây dựng, xay xát, sơ chế nông sản...góp đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trên địa bàn, hình thành và phát triển trên 50 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ đồ ăn uống, sửa chữa xe máy, máy móc nông nghiệp, điện thoại, tạp hóa, vật liệu xây dựng...tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét. Những kết quả ý nghĩa này là tiền đề để Vân Sơn tự tin bứt phá trong giai đoạn mới.

Tự tin bứt phá

Là vùng đất giàu bản sắc với dân tộc Mường chiếm trên 98%, Vân Sơn hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm gắn với phát triển dịch vụ thương mại, nông nghiệp sạch. Hiện nay, các cấp, ngành đang quyết tâm phát huy lợi thế để tạo những sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách, tạo sinh kế cho người dân, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian tới, xã sẽ tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển nông nghiệp đặc sản, hữu cơ theo chuỗi giá trị, gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng để tạo ra sản phẩm độc đáo, khác biệt và giá trị gia tăng cao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực quản trị hiện đại và lực lượng lao động có kỹ năng chuyên nghiệp.

Quýt cổ Nam Sơn - cây trồng chủ lực giúp các hộ nông dân thoát nghèo trong những năm qua

Xã sẽ tập trung hoàn thiện đồ án quy hoạch kinh tế - xã hội, xây dựng danh mục chi tiết các dự án hạ tầng ưu tiên (hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, hệ thống xử lý nước thải, rác thải tập trung, hạ tầng số). Tiếp tục đề xuất Trung ương, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ đầu tư các dự án trọng điểm có tính đột phá, lan tỏa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh 440; tuyến đường kết đường tỉnh 440 với khu du lịch Pù Luông, Mai Châu; các tuyến đường kết nối các điểm du lịch trên địa bàn; các tuyến đường liên xóm, đường ngõ xóm; xây dựng hạ tầng điện, hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện đại; hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục.

Đồng thời thúc đẩy các loại hình kinh tế tập thể hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và du lịch cộng đồng Vân Sơn làm hạt nhân liên kết các hộ sản xuất nông sản và các hộ kinh doanh du lịch. Quy hoạch vùng trồng, sản xuất theo hướng chuyên canh....trồng cây dưới tán rừng. Duy trì, phát triển, nâng tầm thương hiệu và tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm chủ lực đã được bảo hộ nhãn hiệu tập thể: quýt Nam Sơn, rau susu Quyết Chiến. Ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm đạt chuẩn OCOP hiện có và phát triển thêm các sản phẩm đặc trưng mới như: lợn, gà, vịt, gạo, măng, chè shan tuyết, chè hoa vàng, cây dược liệu v.v.

Đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn cho biết: “Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Vân Sơn hội tụ đầy đủ các tiềm năng, lợi thế để phát triển. Đảng bộ, chính quyền địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/10/2022 Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình (cũ) về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc Vân Sơn, Quyết Chiến và Ngổ Luông trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phấn đấu đến năm 2030, thu ngân sách nhà nước đạt 0,76 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 140 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 9%, hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.”

Đức Anh