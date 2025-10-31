Phát triển kinh tế tập thể, tạo sinh kế bền vững

Những năm gần đây, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh có bước phát triển rõ nét, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hướng tới sinh kế bền vững cho người dân. Nhiều hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác đã đổi mới mô hình hoạt động, mạnh dạn đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị nông sản hàng hóa.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh có điều kiện thuận lợi hơn trong quy hoạch và tổ chức lại sản xuất theo vùng. Nguồn lực được tập trung, hạ tầng sản xuất được đầu tư, tạo nền tảng cho khu vực kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 HTX, trong đó chủ yếu là HTX nông nghiệp, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động với mức thu nhập bình quân 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Nhiều HTX đã vươn lên trở thành hạt nhân của chuỗi giá trị nông sản, kết nối sản xuất với tiêu thụ, mở hướng đi mới trong phát triển kinh tế tập thể.

Điển hình như HTX Nấm Tam Đảo là một trong những đơn vị thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả cao, trung bình mỗi năm, HTX cung cấp ra thị trường khoảng 350 tấn nấm, đem lại thu nhập ổn định cho 20 hộ thành viên.

HTX Nông nghiệp hữu cơ V - Organic ở xã Vân Sơn cũng là một trong những HTX tiên phong ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao giá trị nông sản. Được thành lập năm 2021 với 7 thành viên, trên diện tích vùng trồng 10 ha, HTX chuyên sản xuất các loại rau quả an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ. Năm 2024, HTX đạt doanh thu gần 3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Bà Cấn Thị Thùy Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX cho biết: Tham gia vào mô hình kinh tế tập thể giúp các hộ liên kết chặt chẽ, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh và đặc biệt là có đầu ra ổn định. Đây chính là con đường phát triển bền vững của nông dân hiện nay.

Sản phẩm Trà lá sen của Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh Liên Hoa Chi được người tiêu dùng ưa chuộng.

Không chỉ ở lĩnh vực nông nghiệp, các HTX tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cũng có bước phát triển đáng ghi nhận. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, HTX Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ tre, nứa Đỗ Xuyên thuộc xã Liên Minh vẫn bền bỉ giữ gìn tinh hoa nghề mây tre đan truyền thống của quê hương. HTX được thành lập với mục tiêu vừa bảo tồn bản sắc văn hóa làng nghề, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Đến nay, HTX có 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, tiêu biểu như: Bình hoa “con Rồng cháu Tiên”; bình hoa “ươm mầm phát triển”, mâm nứa chắp “tre xanh Việt Nam” hay khay “biển bạc”. HTX duy trì sản xuất hàng triệu sản phẩm mỗi năm, doanh thu ổn định hơn 8 tỷ đồng, trong đó, các sản phẩm của HTX xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và một số nước châu Âu. Sự phát triển của HTX mang lại nguồn thu nhập ổn định cho thành viên, góp phần bảo tồn nghề truyền thống địa phương.

Thực tế cho thấy, mô hình kinh tế tập thể không chỉ tạo việc làm ổn định mà còn góp phần nâng cao năng lực cộng đồng, phát huy tinh thần hợp tác, cùng làm, cùng hưởng. Ở nhiều địa phương, người dân đã thay đổi nhận thức, từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ chuyển sang hợp tác, liên kết theo chuỗi, tạo ra vùng hàng hóa tập trung, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Công tác chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể cũng được đẩy mạnh. Nhiều HTX đã chủ động đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tham gia hội chợ, quảng bá trên mạng xã hội. Sự thay đổi tư duy này giúp mở rộng thị trường, nâng cao tính minh bạch trong kinh doanh và tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh là cầu nối giúp các HTX giới thiệu, quảng bá sản phẩm rộng rãi trên kênh thông tin, tuyên truyền của tỉnh; kết nối tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, siêu thị, hệ thống cửa hàng OCOP; tham gia tại hội chợ, sự kiện trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm.

Kinh tế tập thể đang từng bước khẳng định vai trò là “bệ đỡ” của nông thôn mới, là kênh quan trọng để người dân Phú Thọ phát triển sinh kế bền vững, thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển tổ hợp tác, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, nâng cao đời sống người dân.

Hoàng Hương