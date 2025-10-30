Phúc Yên tăng tốc Chiến dịch “90 ngày đêm làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”

Chiến dịch “90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai (DLĐĐ)” đang được triển khai trên khắp các địa phương cả nước. Tại phường Phúc Yên, chiến dịch này đã đi được hơn nửa chặng đường. Mặc dù là địa bàn rộng, dân số đông, công việc lớn, nhưng với quyết tâm cao, đến nay Phúc Yên đã thực hiện được khoảng 73% khối lượng công việc.

Cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng phường Phúc Yên nhập cơ sở dữ liệu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch

Phường Phúc Yên được thành lập trên cơ sở 5 phường cũ với 54 tổ dân phố, diện tích hơn 23km2, có 14.142 hộ với khoảng 93.000 nhân khẩu. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc triển khai Chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở DLĐĐ”, UBND phường đã thành lập tổ công tác chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố để rà soát, thống kê, thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), căn cước công dân (CCCD).

Đồng thời tuyên truyền trực tiếp đến 100% người dân trên địa bàn, giúp họ nắm rõ mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm trong việc cung cấp, chuẩn hóa thông tin đất đai để bộ phận chuyên môn thu thập quét, chụp số hóa và nhập thông tin vào biểu mẫu. Việc làm này không chỉ giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong quản lý, sử dụng đất, mà còn giúp quá trình thu thập dữ liệu diễn ra nhanh chóng, chính xác, hạn chế tình trạng thiếu sót hoặc sai lệch thông tin.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Tổ trưởng Tổ 4 Hùng Vương cho biết: “Các hộ dân khu chúng tôi tuân thủ và phối hợp với chính quyền để thực hiện nội dung này. Đến nay, các hộ cơ bản đã nộp bản photo GCNQSDĐ, căn cước công dân để chúng tôi tập hợp về phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị nhập dữ liệu. Việc làm này của Chính phủ được bà con đồng tình ủng hộ, vì đây là cơ hội để người dân bảo đảm quyền lợi hợp pháp về nhà đất của mình. Chỉ mong công tác bảo mật thông tin được thực hiện nghiêm ngặt để người dân yên tâm cung cấp dữ liệu”.

Để bảo đảm tiến độ, phường Phúc Yên đã tổ chức nhiều buổi làm việc trao đổi, hội nghị triển khai cho lực lượng Công an phường và các Trưởng tổ dân phố, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phối hợp cung cấp giấy tờ cần thiết. Mục tiêu là rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu theo mô hình chính quyền hai cấp, hoàn thành số hóa giấy chứng nhận và thông tin chủ sử dụng đất chưa có trong hệ thống, từ đó đồng bộ dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

Người dân Khu 4 Hùng Vương nộp bản photo căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhập dự liệu trên hệ thống

Bà Nguyễn Thị Minh ở khu Hùng Vương chia sẻ: “Khi được tổ công tác chia sẻ thông tin tuyên truyền về lợi ích sau chiến dịch nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân an tâm sử dụng tài sản lớn là đất đai một cách minh bạch, chính xác. Các thông tin sau khi số hóa sẽ được liên thông với dữ liệu dân cư, giúp giảm thủ tục hành chính về sau. Thuận tiện cho việc giám sát thông tin và tra cứu thông tin của chính mình. Sau khi có CSDL đất đai, chỉ 1 lần clik chuột trên điện thoại, máy tính đã có dữ liệu tin cậy, y như CCCD hoặc bằng lái xe. Chúng tôi rất phấn khởi tin tưởng và tự đi vận động hàng xóm nộp GCNQSDĐ và CCCD cho Tổ trưởng tổ dân phố”

Là phường đông dân nên khối lượng công việc nhiều, nhân lực thiếu, lượng dữ liệu thu thập của phường khá lớn, trong khi thời gian thực hiện gấp rút, cho nên phường phải huy động một số giáo viên tin học, lực lượng Đoàn thanh niên đến hỗ trợ nhập dữ liệu. Để đảm bảo tiến độ, cán bộ của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - bộ phận cập nhật dự liệu kết thúc ngày làm việc lúc 20h đêm, không có ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật cho kịp thời gian bảo đảm cập nhật thông tin chính xác và đầy đủ theo yêu cầu.

Đồng chí Phạm Thị Trần Quỳnh - Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường chia sẻ: “Thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, chúng tôi phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Phúc Yên, Công an phường tiến hành thu thập các trường hợp đã được cấp GCNQSDĐ trong khu dân cư để thực hiện quét số hóa, nhập biểu - đảm bảo dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”. Toàn bộ cán bộ của cơ quan xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được ví là cuộc tổng kiểm kê lịch sử ngành quản lý đất đai, nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và số hóa dữ liệu đất đai, cố gắng hết sức thực hiện chiến dịch đảm bảo về đích đúng hạn. Trong quá trình thu thập, một số hộ chưa hợp tác, có trường hợp thế chấp ngân hàng, làm mất GCNQSDĐ, CCCD gây khó khăn trong quá trình thực hiện”.

Tính đến ngày 30/10, phường Phúc Yên đã thu thập, làm sạch dữ liệu của 10.412/14.142 hộ, đạt 73,6%. Với quyết tâm cao, cách làm bài bản, khoa học và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phường Phúc Yên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất, “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thúy Hằng