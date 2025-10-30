Tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán

Sáng 30/10, Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ tổ chức tập huấn triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ, cá nhân kinh doanh nắm bắt được các quy định mới về chế độ kế toán, về hoá đơn điện tử và kê khai thuế.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự tập huấn có gần 80 hộ kinh doanh, đại diện lãnh đạo UBND phường Phong Châu cùng các nhà cung cấp dịch vụ, gồm: Ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông... trên địa bàn.

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh được truyền đạt chủ trương, các quy định trong Quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 06/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Theo đó, chủ trương chuyển đổi phương pháp nộp thuế từ khoán sang kê khai có lộ trình bắt buộc từ ngày 1/1/2026. Các hộ kinh doanh sẽ chủ động kê khai doanh thu, chi phí và xác định số thuế phải nộp thay vì nộp theo mức ấn định trước. Cách làm mới này giúp phản ánh đúng năng lực kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện để các hộ được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế trong quá trình hoạt động.

Việc chuyển sang phương pháp kê khai không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội để hộ kinh doanh tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, từng bước hội nhập vào hệ thống tài chính số của quốc gia. Đây cũng là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hướng tới xây dựng hệ thống thuế minh bạch, công bằng và đồng bộ.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, các hộ kinh doanh đã nêu nhiều ý kiến xoay quanh việc xác định doanh thu, phương pháp kê khai, lưu trữ chứng từ điện tử... Đại diện Thuế cơ sở 2 cũng đã có những giải đáp và tiếp thu kiến nghị, thắc mắc của hộ kinh doanh. Các nhà cung cấp dịch vụ triển khai hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt phần mềm kế toán và dịch vụ hóa đơn điện tử đáp ứng chuyển đổi mô hình quản lý thuế.

Thời gian tới, Thuế cơ sở 2 sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết hơn cho từng nhóm hộ kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo các hộ kinh doanh đều được tiếp cận, hiểu rõ và thực hiện đúng quy định về mô hình quản lý thuế mới trước thời điểm bắt buộc chuyển đổi.

Hồng Trung