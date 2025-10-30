Khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “tam nông”

Trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ của nông thôn vùng phia Nam của tỉnh hôm nay, Agribank Chi nhánh Hoà Bình và các đơn vị trực thuộc đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nông dân, những người đang cần nhất niềm tin, nguồn lực và cơ hội để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, nhất là sau khi sáp nhập tỉnh.

Ngân hàng của người nông dân.

Những ngày cuối thu, xã Cao Phong đang nồng nàn hương cam. Xen giữa những khu vườn trĩu quả, chị Bùi Thị Hương, người gắn bó lâu năm với cây cam không giấu được niềm vui khi nói về vụ mùa mới. “Nếu không có vốn vay từ Agribank Chi nhánh Hoà Bình, chắc gia đình tôi không đủ sức trồng lại mấy nghìn mét vuông cam như trước”, chị kể.

Vài năm trước đây, vườn cam của gia đình chị Hương bị thoái hoá đất, năng suất giảm sút. Hai vợ chồng buộc phải chặt bỏ toàn bộ cây cũ, chuyển sang trồng chuối để cải tạo đất. “Thời gian đó rất khó khăn, chỉ trông chờ vào cây chuối là chính, trong khi kinh phí tái đầu tư cho cây cam đến khi thu hoạch rất lớn,” chị nhớ lại.

Khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank Chi nhánh Hoà Bình, gia đình chị có điều kiện khôi phục lại vườn cam. “Cán bộ ngân hàng đã xuống tận nơi hướng dẫn thủ tục, giải ngân đúng lúc, giúp gia đình tôi tái đầu tư kịp thời. Giờ thì vườn cam đã xanh trở lại, đang bước vào vụ thu hoạch mới,” chị Hương cho hay.

Trường hợp của chị Hương chỉ là một trong hàng chục nghìn hộ nông dân ở vùng phí Nam của tỉnh đã và đang được Agribank đồng hành. Theo số liệu đến ngày 30/9/2025, tổng nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Hoà Bình đạt hơn 13,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 1,2 nghìn tỷ đồng (10,2%) so với cuối năm 2024. Tổng dư nợ đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3 nghìn tỷ đồng (9,6%), trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 68,6% tổng dư nợ.

Hiện, Agribank Chi nhánh Hoà Bình đang phục vụ gần 47.900 khách hàng cá nhân và hơn 350 khách hàng pháp nhân, phần lớn là hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những dòng vốn ấy đã giúp khôi phục nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển các làng nghề truyền thống, mở rộng kinh tế hộ gia đình, đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động khu vực nông thôn.

Không chỉ cho vay sản xuất, vưa qua, Agribank Chi nhánh Hoà Bình còn triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đặc biệt từ ngày 1/10 đến hết 31/12/2025, giảm tối đa 2% lãi suất/năm cho khách hàng đang có dư nợ tại Hội sở và các chi nhánh loại II. Đây là động thái mạnh mẽ thể hiện cam kết “chia sẻ lợi ích, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

“Chúng tôi mong muốn khách hàng giảm được áp lực tài chính, yên tâm đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh,” đại diện Agribank Chi nhánh Hoà Bình chia sẻ. “Giảm lãi suất không chỉ là chính sách kinh tế, mà còn là hành động cụ thể thể hiện trách nhiệm xã hội, giúp nông thôn phát triển bền vững.”

Các đơn vị trực thuộc Agribank Chi nhánh Hoà Bình không chỉ mở rộng mạng lưới, mà còn đem các dịch vụ hiện đại đến tận thôn, bản. Nhiều sản phẩm như Agribank plus, Ebanking, thẻ ATM... hay các điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dụng đã giúp hàng nghìn hộ dân ở vùng cao tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức.

Nhờ sự thuận tiện này, thanh toán không dùng tiền mặt đang lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng nông dân. “Tôi bán bưởi xong là chuyển khoản luôn, nhanh gọn, không lo thất thoát,” anh Nguyễn Văn Phúc ở xã Tân Lạc cho biết.

Người dân vùng cam Cao Phong (Phú Thọ) đang bước vào vụ thu hoạch mới

Lan toả giá trị nhân văn trong từng khoản vay

Agribank Chi nhánh Hoà Bình luôn xác định việc đầu tư tín dụng phải có trọng tâm, trọng điểm và đúng đối tượng. Các chi nhánh trực thuộc bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên vốn cho nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ, chế biến hàng xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, và đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hoà Bình, khẳng định: “Chúng tôi cam kết chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn, đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, giảm thủ tục hành chính để tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và nâng cao đời sống người dân”.

Song song đó, ngân hàng còn triển khai hàng loạt chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, cho vay mới, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai hoặc biến động kinh tế. Những chính sách ấy thực sự trở thành “phao cứu sinh”, giúp hàng nghìn hộ sản xuất vượt qua khó khăn, giữ vững đà phát triển.

Không chỉ là con số hàng chục nghìn tỷ đồng hay tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, điều mà Agribank Chi nhánh Hoà Bình hướng đến còn là giá trị nhân văn trong từng khoản vay. Mỗi hồ sơ được duyệt không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là niềm tin gửi gắm vào sự nỗ lực, cần cù của người nông dân.

Agribank Chi nhánh Hoà Bình - ngân hàng chủ lực trong hỗ trợ nguồn vốn phát triển NNNT trên địa bàn vùng phía Nam của tỉnh

Cán bộ tín dụng không chỉ ngồi ở quầy giao dịch, mà còn thường xuyên “đi thực địa”, về tận ruộng đồng, trang trại, nhà xưởng để tìm hiểu nhu cầu thực tế. Chính sự gần gũi ấy giúp ngân hàng thấu hiểu và lựa chọn phương án hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng. Từ những khoản vay nhỏ vài chục triệu đồng đến những dự án hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh nông nghiệp năng động và hiện đại hơn ở vùng nam của tỉnh.

Cùng vì vậy, nhờ nguồn vốn của Agribank, nhiều địa phương trong khu vực đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Hệ thống giao thông, trường học, thuỷ lợi, điện sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy Agribank Chi nhánh Hoà Bình không chỉ là một tổ chức tín dụng đơn thuần, mà đã trở thành người bạn đồng hành của nông dân và doanh nghiệp nhỏ. Từ những đồng vốn ưu đãi, hàng trăm mô hình sản xuất hiệu quả đã được gây dựng, góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn vùng phía Nam của tỉnh.

Với hơn 15 nghìn tỷ đồng dư nợ, Agribank Chi nhánh Hoà Bình tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “tam nông”, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống người dân. Những cánh đồng xanh mướt cùng vườn cây trĩu quả hôm nay cho thấy là cả một niềm tin về một tinh Phú Thọ mới với nông thôn mới, hiện đại, trù phú và phát triển bền vững.

Hồng Trung