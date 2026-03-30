Vạn Xuân nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Nằm ở vùng nông thôn, xã Vạn Xuân được biết đến với nhiều địa chỉ đỏ như: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Vua Lý Nam Đế... góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, thi đua dạy tốt, học tốt. Nhờ đó, chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục mũi nhọn nói riêng trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục toàn tỉnh. Kết quả này không chỉ đến từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, mà còn được tạo đà từ phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” lan tỏa sâu rộng trong các nhà trường.

Từ điểm sáng THCS Lý Nam Đế

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Lý Nam Đế (trước đây là Trường THCS Nguyễn Quang Bích) đã khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác giáo dục của địa phương. Nền tảng vững chắc của nhà trường trước hết đến từ đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề; 100% đạt chuẩn, nhiều giáo viên có trình độ sau đại học, là giáo viên cốt cán của tỉnh giàu kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Thầy giáo Trần Văn Đồng, Trường THCS Lý Nam Đế dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi môn KHTN 1 (Vật Lý) giành 2 giải Nhất và 4 giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh vừa qua.

Thầy giáo Bùi Mạnh Tùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học này, nhà trường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó chú trọng giáo dục mũi nhọn. Điểm nổi bật là sự chủ động trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ngay từ cuối tháng 6/2025, các thầy, cô đã bắt tay vào ôn luyện đội tuyển, lựa chọn học sinh có năng lực, xây dựng lộ trình bồi dưỡng phù hợp. Cách làm này giúp học sinh có thời gian tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên sâu, tạo lợi thế khi bước vào kỳ thi.

Cùng với đó, việc phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh đã mang lại những chuyển biến rõ nét. Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Những nỗ lực đó được cụ thể hóa bằng kết quả ấn tượng tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026. Trường THCS Lý Nam Đế có 35 học sinh dự thi, trong đó 5 học sinh lớp 8 thi chương trình lớp 9. Kết quả 100% học sinh đạt giải với 5 giải Nhất, 16 giải Nhì, 12 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Đặc biệt, môn Khoa học tự nhiên 1 (Vật lý) đạt thành tích cao nhất với 2 giải Nhất và 4 giải Nhì, thể hiện rõ chất lượng bồi dưỡng chuyên sâu của nhà trường.

Đến phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Từ những kết quả nổi bật của Trường THCS Lý Nam Đế, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trên địa bàn xã Vạn Xuân đã có sự lan tỏa mạnh mẽ. Các nhà trường chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; đội ngũ giáo viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi được triển khai bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.

UBND xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp xã, từ đó lựa chọn những học sinh tiêu biểu tham gia đội tuyển dự thi cấp tỉnh. Quá trình bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc, khoa học, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực ở từng môn học.

Cô và trò Trường THCS Tứ Mỹ trong giờ ôn tập.

Kết quả, tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026, đội tuyển học sinh giỏi xã Vạn Xuân có 39 học sinh dự thi ở 9 môn văn hóa. 100% học sinh đạt giải với 5 giải Nhất, 16 giải Nhì, 12 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Thành tích này đã giúp Vạn Xuân vươn lên xếp thứ 9/164 đơn vị tham gia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chất lượng giáo dục mũi nhọn của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, khuyến khích tinh thần hiếu học trong Nhân dân.

Từ một địa bàn nông thôn còn nhiều khó khăn, Vạn Xuân đang từng bước khẳng định vị thế trong công tác giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Với những giải pháp đồng bộ, cách làm chủ động và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” nơi đây hứa hẹn tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Hồng Nhung