Vàng được dự báo sớm vượt 5.000 USD

Căng thẳng địa chính trị kết hợp lực bán yếu dù giá lập đỉnh liên tục khiến nhiều chuyên gia dự đoán vàng vượt mốc 5.000 USD trong tuần này.

15 nhà phân tích Wall Street đã tham gia khảo sát của Kitco News vào cuối tuần qua. Kết quả là 12 chuyên gia kỳ vọng giá vàng sẽ vượt 5.000 USD trong tuần này; 1 người dự báo giá giảm và 2 người còn lại cho rằng giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 272 phiếu bầu đã được ghi nhận trong cuộc thăm dò trực tuyến với nhà đầu tư cá nhân Main Street. 71% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 15% cho rằng giá sẽ giảm và 14% kỳ vọng giá đi ngang.

Giá vàng thế giới tiến gần tới mốc 5.000 USD một ounce vào cuối tuần qua. Đồ thị: Kitco

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho biết chẳng có lý do gì để cho rằng vàng sẽ không tiếp tục tăng giá. Mốc 5.000 USD có thể làm chậm đà tăng, khiến thị trường tạm dừng hoặc thậm chí kích hoạt một nhịp điều chỉnh, nhưng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy bên mua đã rút lui. "Cách vàng phản ứng quanh mốc 4.900 USD trong nhịp điều chỉnh cho tôi thấy dư địa tăng vẫn còn rất nhiều", ông nói thêm.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, nói vẫn giữ quan điểm trung lập với vàng trong tuần này. Khi giá lần đầu tiến sát mốc 5.000 USD, xét về mặt kỹ thuật, thị trường có vẻ đã đến lúc cần một nhịp nghỉ. Tuy nhiên, ông cho rằng các động lực trung và dài hạn đã đẩy giá vàng tăng hàng nghìn USD trong những năm gần đây vẫn sẽ tiếp diễn, trong khi các yếu tố ngắn hạn như vấn đề Greenland chỉ mang tính chất bổ trợ.

"Có những vấn đề đến rồi đi. Tuần này là Venezuela, tuần khác là Greenland. Nhưng có một thứ chưa hề biến mất, đó là căng thẳng địa chính trị và thương mại", chuyên gia này bình luận.

Theo Cieszynski, động lực lớn nhất đứng sau đà tăng của vàng có lẽ vẫn là sự suy yếu kéo dài của USD. Tờ bạc xanh đã mất giá liên tục suốt 9-10 tháng qua và có thể kéo dài gần cả năm. Chừng nào xu hướng này còn tiếp diễn, lực đẩy cơ bản cho vàng và bạc vẫn còn nguyên.

Sự kiện kinh tế quan trọng nhất tuần tới là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dù thị trường chưa kỳ vọng điều chỉnh lãi suất trước tháng 6. Tuy vậy, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát các dấu hiệu bất đồng trong việc bỏ phiếu và những phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại họp báo.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng vận động của kim loại quý gần như không thể bị cản lại trong bối cảnh hiện nay. Chuyên gia này chỉ ra điều đáng chú ý là khi chứng khoán giảm, vàng tăng. Nhưng ngược lại khi chứng khoán tăng, vàng cũng không hề đi xuống. Do đó, ông cho rằng giá vàng và bạc đang vận động theo “ý chí riêng”, trái với quy luật thường thấy trước đây.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh hiện tại là thời điểm hiếm hoi mà người mua không muốn bán ra dù giá vàng lập kỷ lục mới. Các nhà sản xuất cũng không tung thêm nguồn cung và không phòng hộ sản lượng tương lai.

Các thỏi vàng được xếp chồng lên nhau trong phòng két sắt của nhà vàng Pro Aurum ở Munich, Đức. Ảnh: Reuters

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, là một trong số ít chuyên gia cho rằng giá vàng có xu hướng giảm trong tuần tới. Kim loại quý đang ghi nhận mức tăng danh nghĩa mạnh nhất trong lịch sử và là một trong những tuần có động lượng lớn nhất. Vàng hiện đã ở rất gần mốc tâm lý 5.000 USD một ounce, theo ông là điều không tưởng chỉ vài năm trước khi thị trường còn quanh 2.000 USD.

Tuy nhiên, chuyên gia tin “cú nổ lớn” sau một giai đoạn tăng kéo dài thường là xung lực cuối cùng trước khi đảo chiều nên việc giá vàng đi lùi chỉ là vấn đề thời gian. Mức tăng hơn 25% trong 11 tuần qua tương đương với giai đoạn cuối của đợt tăng năm 2011 và động lực tăng của tuần này giống với tuần bùng nổ cuối cùng cách đây khoảng 15 năm.

Các nhà phân tích tại CPM Group đã đưa ra khuyến nghị mua vào cuối tuần rồi. Giá mục tiêu họ dự đoán là 5.100 USD trước ngày 6/2 và cắt lỗ tại 4.800 USD.

“Với mức biến động này và kinh nghiệm nửa thế kỷ trong thị trường kim loại quý, chúng tôi đã duy trì khuyến nghị “đứng ngoài” trong ngắn hạn với nhóm nhà đầu tư không theo dõi thị trường từng phút”, nhóm phân tích này lưu ý.

Theo vnexpress.net