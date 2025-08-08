Vì bình yên trên những tuyến đường

Tỉnh Phú Thọ hiện có một hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với 3 loại hình giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, Trong đó, giao thông đường bộ có tổng chiều dài 30.689km; đường sắt có tổng chiều dài 110,475km; đường thuỷ có 7 tuyến sông với tổng chiều dài 534km, gồm các tuyến: Sông Hồng, sông Lô, sông Đà, sông Bứa, sông Chảy, sông Cà Lồ, sông Phó Đáy, sông Bôi.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông

Với mục tiêu bảo đảm giao thông được thông suốt, an toàn, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã và đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, miệt mài bám chốt, bám đường, bám địa bàn để phân luồng, điều tiết giao thông, tạo thuận lợi cho người và phương tiện qua lại.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhằm hướng tới một hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, Thượng tá Ngô Tuấn Dũng - Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT trong khi thực hiện nhiệm vụ luôn tập trung cao độ công tác nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về tai nạn giao thông, điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục, giải quyết dứt điểm các yếu tổ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông tại các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm an toàn toàn giao thông, tích cực cung cấp các video, hình ảnh phản ánh các vi phạm trật tự an toàn giao thông trên nền tảng số, trang fanpage Công an tỉnh, đường dây nóng của Phòng Cảnh sát giao thông, đường dây nóng của Trưởng phòng CSGT; tuyên truyền các lợi ích của dịch vụ công để người dân được tiếp cận và sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông...

Với những giải pháp đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 82.267 trường hợp vi phạm, phạt tiền 174,5 tỷ đồng, trong đó: Vi phạm nồng độ cồn 13.284 trường hợp; vi phạm tốc độ 12.699 trường hợp; tránh vượt sai quy định 9.851 trường hợp; chuyển hướng không đúng quy định 12.345 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 15.111 trường hợp; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 1.281 trường hợp; vi phạm phần đường, làn đường 1.134 trường hợp.

Chỉ tính riêng trong 1 tháng sau sáp nhập tỉnh (01/7/2025 đến 31/7/2025), lực lượng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 11.913 trường hợp vi phạm, phạt tiền 29,4 tỷ đồng, trong đó vi phạm nồng độ cồn 1.694 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.478 trường hợp, tránh vượt sai quy định 580 trường hợp, chuyển hướng không đúng quy định 1.104 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 2.679 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 433 trường hợp, vi phạm phần đường, làn đường 720 trường hợp...

Tuy nhiên, tình hình an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra những vấn đề khó khăn, thách thức cho lực lượng CSGT: Một số tuyến đường đèo, dốc, sương mù tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn giao thông; hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, một số điểm tiềm ẩn, điểm hay xảy ra tai nạn giao thông chưa được giải quyết triệt để, nhất là đoạn quốc lộ 6 qua Tân Lạc, Mai Châu. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông còn ít, hoạt động độc lập chưa có trung tâm điều khiển, các hệ thống không đồng bộ do vậy việc lập trình, cài đặt còn thủ công, khó khăn; lực lượng CSGT còn mỏng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại chưa đáp ứng được yêu cầu hiện tại; ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế...

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện có tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Trong đó tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề: Người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn; vi phạm xe cơi nới thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải trên đường bộ, quá dấu mớn nước an toàn và hoán cải phương tiện trên đường thủy; tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy; vi phạm xe khách; vi phạm đối với tài xế xe công nghệ, shippeer; vi phạm trong lứa tuổi học sinh...

Đổi mới mạnh mẽ, căn bản phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đẩy mạnh xử lý vi phạm phát hiện, ghi nhận bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật và hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự an toàn giao thông và dữ liệu quản lý giám sát hành trình và hình ảnh của người lái xe. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy trình công tác và việc sử dụng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông đối với các đội, tổ công tác để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực.

Với những nỗ lực đồng bộ và quyết liệt trong việc triển khai các giải pháp về nâng cao nhận thức, tăng cường thực thi pháp luật, đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ, lực lượng CSGT Công an tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, góp phần mang lại sự bình yên cho những tuyến đường và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Hương Giang