Vì sao giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt leo thang?

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng giá mạnh, hiện vàng SJC đã vượt ngưỡng 133 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố cung – cầu trên thị trường và kỳ vọng vào thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giá vàng trong nước hôm nay (3/9) lập kỷ lục mới sau nhiều phiên tăng liên tiếp, hiện giá vàng SJC đạt 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi giá vàng thế giới cũng tăng lên mức 3.540,6 USD/oz (tương đương khoảng 114,9 triệu đồng/lượng).

Giá vàng trong nước thiết lập mức cao kỷ lục mới. (Ảnh minh họa: Huy Phương/VOV.VN)

Tính chung từ cuối năm 2022 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 90%. Theo các nhà phân tích thị trường, nhu cầu dự kiến ​​sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong một thời gian do nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố cung – cầu trên thị trường. Tại Việt Nam, việc nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tích trữ gia tăng, khiến biên độ biến động lớn và giá bị đẩy lên nhanh chóng.

Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP, chính thức chấm dứt cơ chế độc quyền trong sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu, song thị trường hiện vẫn đang phản ứng chủ yếu theo tâm lý và kỳ vọng.

Không nên mua vàng “lướt sóng”

Theo đánh giá của ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, việc bãi bỏ độc quyền và cho phép ngân hàng thương mại tham gia sản xuất vàng miếng có ý nghĩa chiến lược, góp phần tạo sự cạnh tranh, đa dạng hóa nguồn cung và tiến tới một thị trường ổn định hơn. “Tuy vậy, những tác động này chưa thể hiện ngay trong ngắn hạn”, ông Huy nói.

Việc cấp phép, xây dựng dây chuyền, tổ chức giám sát và đặc biệt là tạo dựng niềm tin xã hội cần một khoảng thời gian nhất định. Do đó, trong giai đoạn này, tâm lý thị trường “vàng hiếm – giá sẽ tăng” vẫn chi phối người dân và nhà đầu tư, khiến giá vàng tiếp tục leo thang và chênh lệch mua – bán nới rộng.

Ông Huy cho biết thêm, vàng nhẫn trơn vốn là kênh đầu tư tích lũy quen thuộc của nhiều người nhờ khả năng giữ giá và dễ giao dịch. Trong bối cảnh khó tiếp cận vàng miếng, xu hướng mua vàng nhẫn càng mạnh mẽ, góp phần đẩy giá vàng nhân tăng phi mã trong mấy phiên gần đây.

Hiện, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 129,1 – 130,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng.

Việc giá vàng tăng quá nhanh trong thời gian ngắn tiềm ẩn rủi ro cho những nhà đầu tư mua vào ở vùng giá cao. Chênh lệch mua – bán đang bị nới rộng, có thể khiến người mua lỗ ngay khi vừa giao dịch. Thêm vào đó, giá vàng trong nước hiện biến động mạnh hơn thế giới, nên nếu thị trường quốc tế có nhịp điều chỉnh, rủi ro giảm giá ở trong nước càng lớn.

Chuyên gia cho rằng, thay vì chạy theo tâm lý “giá còn tăng nữa”, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ mục tiêu và khả năng tài chính, chỉ nên phân bổ một phần hợp lý vào vàng để tích lũy dài hạn. Trong ngắn hạn, cần thận trọng với việc mua vàng “lướt sóng”, bởi sự biến động mạnh có thể mang lại lợi nhuận nhưng cũng dễ khiến thua lỗ nặng.

Vàng nhẫn đang được người dân ưa chuộng (Ảnh minh họa: Huy Phương/VOV.VN)

Vì sao giá vàng leo thang?

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng đang có xu hướng leo thang sau khi các ngân hàng trung ương đồng loạt mua vào và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ. Theo thông tin từ Metals Focus, lượng vàng mua ròng hàng năm của các ngân hàng trung ương đã vượt quá 1.000 tấn kể từ năm 2022. Dự báo, các ngân hàng trung ương sẽ mua 900 tấn trong năm nay - gấp đôi mức trung bình hàng năm là 457 tấn trong giai đoạn 2016-2021.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, nhu cầu đầu tư vàng miếng tăng 10% trong năm 2024, trong khi lượng vàng xu giảm 31%, và xu hướng này đã kéo dài sang năm nay.

Giá vàng tương lai tăng vọt lên mức cao kỷ lục do nhu cầu của các ngân hàng trung ương và kỳ vọng cắt giảm lãi suất. (Ảnh minh họa: KT)

Theo thông tin trên Kitco News, giá vàng tương lai (giá vàng giao tháng 12) đã có phiên giao dịch ấn tượng khi tăng vọt 83,40 USD, thiết lập mức cao kỷ lục mới mọi thời đại là 3.602,40 USD/ounce trong phiên giao dịch 3/9 (giờ Việt Nam). Đợt tăng giá đáng chú ý này cho thấy sự tiếp nối của xu hướng tăng giá rộng hơn, với giá vàng tương lai tăng liên tục trong 6 phiên giao dịch gần nhất.

Đà tăng giá của vàng tập trung vào kỳ vọng chính sách đang thay đổi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Các bên tham gia thị trường ngày càng tin tưởng rằng ngân hàng trung ương sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng này, với mức giá hiện tại phản ánh xác suất 91,7% cho động thái này.

Niềm tin ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất giúp giải thích hiện tượng bất thường khi vàng và đồng USD cùng tăng giá. Mặc dù đồng bạc xanh mạnh hơn thường gây áp lực lên giá vàng, nhưng triển vọng lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.

Ngoài ra, việc cắt giảm lãi suất thường báo hiệu sự bất ổn kinh tế hoặc sự nới lỏng chính sách, cả hai đều có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, theo phân tích trên Kitco News.

Nguồn vov.vn