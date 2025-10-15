Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028

Ngày 14/10 (giờ New York), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất nhóm châu Á-Thái Bình Dương.

Đoàn Việt Nam tham gia khóa họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN

Cuộc họp Đại hội đồng ngày 14/10 với sự tham dự của 190 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đủ tư cách bỏ phiếu đã bầu 14 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Italia và Anh. Việt Nam đạt 180 phiếu ủng hộ cao nhất trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời là nước châu Á-Thái Bình Dương duy nhất là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028.

Kết quả bầu cử này phản ánh sự tín nhiệm, đánh giá cao của các thành viên Liên hợp quốc đối với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cùng với những đóng góp, sáng kiến của Việt Nam trong cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 vừa qua.

Điều này cũng thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với chính sách đối ngoại rộng mở, nỗ lực tham gia, đóng góp tại các cơ chế đa phương, những thành tựu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và sự ghi nhận về vị thế ngày càng được củng cố của Việt Nam Việt Nam như một thành viên tích cực, đối tác tin cậy, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Trong lần thứ ba đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy 8 lĩnh vực ưu tiên về nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, bảo đảm quyền con người trong biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, quyền y tế, quyền việc làm, giáo dục nhân quyền và quyền giáo dục. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, giải quyết các quan tâm chung về quyền con người trên tinh thần “Tôn trọng và hiểu biết - Đối thoại và hợp tác - Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người”.

Khi ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam cũng đã có 12 cam kết tự nguyện trong nhiều lĩnh vực quyền con người và sẽ nghiêm túc thực hiện các cam kết này.

Các cam kết này không chỉ gắn với các sáng kiến tại Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc và khu vực, mà còn trong quá trình triển khai các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV hoặc từ các Ủy ban Công ước về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

Các cam kết tự nguyện của Việt Nam cũng gắn bó chặt chẽ với những công tác được xác định có tầm quan trọng chiến lược, đòi hỏi phải có sự đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045; nhất là các công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật, hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 2026-2028 sẽ bắt đầu vào ngày 1/1/2026.

Nguồn nhandan.vn