Viết tiếp những trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Ngày 19/8/1945, Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, các tổ chức Công an đầu tiên của Chính quyền cách mạng đã ra đời. Bắc bộ có Sở Liêm phóng, Trung bộ có Sở Trinh sát, Nam bộ thành lập Quốc gia tự vệ cuộc, có nhiệm vụ trấn áp các tổ chức phản động, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chính quyền cách mạng và Nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh hợp nhất 3 tổ chức của Công an 3 miền thành “Việt Nam Công an vụ” và lấy ngày 19/8 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam.

Lực lượng Công an tỉnh bảo đảm tuyệt đối an toàn Đoàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cán bộ Trung ương thăm công trường xây dựng Khu công nghiệp Việt Trì (năm 1962).

Trưởng thành cùng cách mạng

Cùng với sự ra đời của lực lượng CAND Việt Nam, ngay trong ngày giành chính quyền, các tổ chức đầu tiên như: Ty Liêm phóng, Ty Cảnh sát, Ban Trinh sát đã được thành lập tại Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Qua từng thời kỳ, trước yêu cầu của cách mạng, hai tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ cũng như hai tỉnh Hòa Bình, Hà Tây được hợp nhất, rồi chia tách. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của đất nước, ngày 12/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Phúc được sáp nhập vào tỉnh Phú Thọ. Công an tỉnh Phú Thọ mới được thành lập trên cơ sở tổ chức lại lực lượng Công an của 3 địa phương, mở ra một chương mới đầy trọng trách nhưng cũng rất đỗi tự hào.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng Công an tỉnh đã kiên cường giữ vững thế trận an ninh cách mạng. Bằng tinh thần quả cảm, mưu trí, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương luồn sâu vào các vùng địch hậu, diệt trừ tề gian, làm tan rã hàng trăm ban tề, khám phá 43 ổ gián điệp, trấn áp và bắt giữ hơn 400 tên phản động, chỉ điểm. Điển hình, đã triệt phá thành công tổ chức phản động “Tổ chức lang đạo phục hồi nhằm lập lại xứ Mường tự trị”.

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, trước yêu cầu của công tác xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn cách mạng mới, Công an tỉnh nhanh chóng củng cố và xây dựng lực lượng, có hệ thống tổ chức chặt chẽ, tích cực đào tạo cán bộ đảm nhiệm công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an tỉnh đã đồng lòng, kiên cường bảo vệ vững chắc hậu phương miền Bắc, đồng thời không ngừng chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Các đơn vị Công an đã đấu tranh có hiệu quả với các tổ chức phản động, điển hình là việc kịp thời phát hiện và xử lý tổ chức phản động “Liên minh cách mạng tư sản dân quyền”, trấn áp bọn phản cách mạng gây rối trong vụ “Đức mẹ hiện hình” tại Việt Trì.

Trong khói lửa chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, lực lượng Công an tỉnh đã sát cánh cùng quân và dân, trực tiếp tham gia chiến đấu chống trả không quân Mỹ. Những trận đánh ác liệt tại các địa danh như: Đa Phúc, Kim Anh, Yên Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Dương, Lập Thạch, Yên Lạc đều ghi dấu sự hiện diện và chiến đấu dũng cảm của CBCS Công an.

Không chỉ chiến đấu trên mặt trận đối nội và chống chiến tranh phá hoại, Công an tỉnh còn trở thành hậu phương vững chắc, tăng cường hàng trăm CBCS chi viện cho lực lượng an ninh miền Nam ruột thịt. Trong số đó, 99 đồng chí đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường khốc liệt, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong những năm đầu thập kỷ 80 (thế kỷ XX), trước những khó khăn và biến động của tình hình chính trị thế giới, nhất là sau sự tan rã của hệ thống XHCN ở Đông Âu và Liên Xô cũ, CBCS Công an Phú Thọ vẫn vững vàng tiếp nối truyền thống cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng Nhân dân cả nước và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tiếp tục vươn lên.

Đặc biệt, từ năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ nhưng cũng đặt ra những thách thức về ANTT chưa từng có. Toàn lực lượng CAND đã chủ động chuyển mình, đổi mới toàn diện. Công tác hiện đại hóa tổ chức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại được đẩy mạnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiều vụ trọng án, chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, cờ bạc được lực lượng Công an tỉnh triệt phá, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân như: Năm 2000, phá thành công chuyên án CG4/99, C9/99, làm rõ 27 vụ giết người, cướp tài sản trên tuyến giao thông. Năm 2010, phá chuyên án 853T, bóc gỡ đường dây mua, bán ma tuý, bắt 90 đối tượng, thu giữ hơn 2.728 bánh heroin, 258,8kg thuốc phiện. Năm 2015, xác lập chuyên án BL411 triệt phá đường dây buôn lậu trên 10.000 tấn lá thuốc lá.

Năm 2021, phối hợp với Công an TP Hà Nội và các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”; đấu tranh chuyên án LOP6 triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến, khởi tố 105 bị can, làm rõ 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 với gần 43 triệu tài khoản, tổng số tiền giao dịch gần 10 nghìn tỷ đồng.

Năm 2022, xác lập chuyên án 1022H triệt phá đường dây mua bán hóa đơn lớn nhất cả nước, doanh số gần 64 nghìn tỷ đồng. Năm 2023 phá chuyên án 424G xử lý hành vi đưa, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác tại Phú Thọ và hàng chục tỉnh thành, là đơn vị đầu tiên cả nước khởi tố hành vi làm giả báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Năm 2024, phá chuyên án 624X về mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 27 bánh heroin, 6,5kg ketamine, 287.000 viên hồng phiến, 5 khẩu súng, khởi tố 73 bị can. Năm 2025, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng, đối tượng phạm tội đã tham gia thực hiện gần 5.000 giao dịch, hưởng lợi bất chính hơn 612 triệu đồng. Gần đây nhất, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ Công ty Famimoto Việt Nam sản xuất hàng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 71 nghìn lít dầu ăn, 155 tấn phụ gia thực phẩm...

Với những chiến công hiển hách và sự cống hiến không ngừng nghỉ trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công an Phú Thọ đã vinh dự được đón nhận Lẵng hoa cao quý của Chủ tịch nước, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập, 12 Huân chương Quân công, cùng hàng trăm Huân chương và Kỷ niệm chương các loại. Đặc biệt, 16 tập thể và cá nhân đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”. Năm 2020, Công an tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới” - một phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ, gian khổ nhưng cũng rất đỗi vinh quang.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp chỉ đạo việc triển khai phương án, bố trí lực lượng đảm bảo ANTT Lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Vững niềm tin, chắc lời thề, khẳng định là “Lá chắn thép” bảo vệ Đất Tổ

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lựng CAND Việt Nam, Công an tỉnh Phú Thọ đã viết nên những trang sử vàng chói lọi, không ngừng khẳng định là “lá chắn thép” vững chắc, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân Đất Tổ.

Những cống hiến và đóng góp của các thế hệ CBCS Công an tỉnh Phú Thọ trong suốt 80 năm qua đã xây dựng nên tượng đài chiến thắng bất diệt, gắn liền với sự phát triển của non sông đất nước, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam Anh hùng. Như lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm trong thư gửi tới Hội thảo khoa học Quốc gia “Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ chiến sĩ CAND trong giai đoạn mới”, diễn ra vào ngày 9/4/2025 có đoạn viết: Trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự quan tâm, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự tin yêu, đùm bọc, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng CAND đã tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và với Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Hiện nay, với vị thế chiến lược “ngã ba sông” - nơi hội tụ của sông Hồng, sông Đà, sông Lô, cùng vị trí cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội và bao bọc đến 2/3 diện tích Thủ đô, tỉnh Phú Thọ không chỉ là điểm trung chuyển huyết mạch mà còn là “phên dậu” quan trọng, là lá chắn vững chắc trong thế trận phòng thủ bảo vệ Hà Nội từ xa.

Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ở thời khắc lịch sử của năm 2025, dấu mốc đặc biệt trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Trước yêu cầu mới, tinh thần gương mẫu, tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích Quốc gia, thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích chung càng trở nên cấp thiết. Với truyền thống Anh hùng, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên không ngừng, lực lượng Công an Phú Thọ đã và đang phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Tập trung học tập và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức phục vụ Nhân dân, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Phú Thọ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương Đất Tổ Vua Hùng.

Mỗi CBCS Công an Phú Thọ khắc ghi lời hứa thiêng liêng nguyện “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân yên vui, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”; nguyện xứng đáng với lòng tin yêu tuyệt đối của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, để lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” mãi mãi vang vọng và được hiện thực hóa bằng sự bình yên, phồn thịnh trên quê hương Đất Tổ.

