Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha , sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (tên quốc tế là Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Tổng lực triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai

Tại các địa phương trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão,Viettel Telecom đã kích hoạt phương án ứng cứu khẩn cấp, gồm:

Gia cố hạ tầng viễn thông, kiểm tra hệ thống trạm phát song. Chuẩn bị vật tư, nguồn điện dự phòng và tổ chức ứng cứu 24/7. Huy động 150 đội kỹ thuật sẵn sàng chi viện các tỉnh bị ảnh hưởng. Tăng cường lực lượng giải đáp khách hàng qua tổng đài lên gấp 1,5 lần thông thường.

Chủ động cảnh báo và hỗ trợ khách hàng

Viettel Telecom đã gửi tin nhắn cảnh báo đến 2,5 triệu khách hàng tại các khu vực bị ảnh hưởng, hướng dẫn cách ngắt nguồn thiết bị điện tử như modem, đầu thu truyền hình để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, Tổng Công ty cũng đã chuẩn bị gần 6.000km cáp quang dự phòng, 237 điểm sạc pin miễn phí và các đội bán hàng lưu động, nhằm đảm bảo khả năng phục hồi dịch vụ nhanh chóng sau bão.

Triển khai chính sách hỗ trợ người dân trước khi bão Wipha đổ bộ

Ngay từ chiều 20/7/2025, Viettel Telecom đã ban hành chính sách hỗ trợ gần 4 triệu khách hàng tại các khu vực dự báo bão Wipha đổ bộ. Cụ thể là khuyến mãi nạp thẻ tặng tiền dùng data, giới thiệu gói cước ưu đãi phù hợp để hỗ trợ khách hàng duy trì kết nối thông suốt.

Viettel Telecom sẽ tiếp tục theo dõi ảnh hưởng của cơn bão và kịp thời áp dụng thêm các chính sách hỗ trợ, chăm sóc dành cho khách hàng trong vùng bị ảnh hưởng.



