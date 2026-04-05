Viettel nâng cấp hạ tầng mạng phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Viettel Phú Thọ đang nâng cấp hạ tầng viễn thông nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian diễn ra sự kiện.

Cán bộ kỹ thuật Viettel Phú Thọ nâng cấp hạ tầng viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa bàn lân cận, Viettel lắp đặt thêm các trạm phát sóng lưu động, mở rộng dung lượng mạng 4G, 5G, đồng thời tối ưu hóa hệ thống truyền dẫn để đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu tăng cao của hàng triệu lượt du khách và người dân về dâng hương.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng bố trí lực lượng kỹ thuật trực 24/7, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo chất lượng dịch vụ ổn định, không gián đoạn. Các phương án dự phòng về nguồn điện, đường truyền cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Việc chủ động nâng cấp hạ tầng mạng của Viettel không chỉ góp phần phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc, chia sẻ hình ảnh, mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tổ chức thành công các hoạt động trong dịp lễ hội.

Gia Thái - Hoài Vũ


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Giỗ tổ hùng vương Viettel nâng cấp Đất Tổ Phục vụ Lễ hội đền hùng Viễn thông Tổ chức thành công Phú thọ
Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động

2026-04-05 08:45:00

baophutho.vn Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các lĩnh vực của đời sống. Đối với khu vực kinh tế tập thể (KTTT),...

Điểm sáng thực hiện chuyển đổi số

2026-04-02 17:00:00

baophutho.vn Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là yêu cầu tất yếu nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, Đảng ủy phường Âu...

