Viettel nâng cấp hạ tầng mạng phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Viettel Phú Thọ đang nâng cấp hạ tầng viễn thông nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa bàn lân cận, Viettel lắp đặt thêm các trạm phát sóng lưu động, mở rộng dung lượng mạng 4G, 5G, đồng thời tối ưu hóa hệ thống truyền dẫn để đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu tăng cao của hàng triệu lượt du khách và người dân về dâng hương.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng bố trí lực lượng kỹ thuật trực 24/7, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo chất lượng dịch vụ ổn định, không gián đoạn. Các phương án dự phòng về nguồn điện, đường truyền cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Việc chủ động nâng cấp hạ tầng mạng của Viettel không chỉ góp phần phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc, chia sẻ hình ảnh, mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tổ chức thành công các hoạt động trong dịp lễ hội.

Gia Thái - Hoài Vũ