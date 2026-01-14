Vĩnh Hưng tích cực chuyển đổi số từ cơ sở

Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số, Vĩnh Hưng xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình thay đổi tư duy, phương thức quản lý, cách tiếp cận của chính quyền và người dân. Để đạt được điều đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để công cuộc chuyển đổi số thực sự tăng tốc.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân cài đặt VNeID và nộp hồ sơ trực tuyến.

Từ việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của Tổ Công nghệ số cộng đồng đến những con số ấn tượng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Vĩnh Hưng đang chứng minh: Chuyển đổi số là chìa khóa để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Những ngày đầu năm 2026, ông Lê Minh Thuận - Bí thư Chi bộ thôn Chùa, vẫn miệt mài cùng các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng len lỏi khắp các ngõ. Với chiếc điện thoại thông minh trên tay, ông trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân cài đặt VNeID và nộp hồ sơ trực tuyến.

Ông Thuận chia sẻ: Chúng tôi xác định phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Ai chưa hiểu, mình sẵn sàng hướng dẫn thao tác mẫu trên điện thoại của họ. Bây giờ đa số bà con đều có điện thoại thông minh, khi họ thấy được sự tiện lợi của dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt, họ sẽ ủng hộ ngay.

Toàn xã hiện có 25 Tổ công nghệ số cộng đồng với 128 thành viên. Đây chính là những “cánh tay nối dài” của chính quyền, đưa nền tảng “Bình dân học vụ số” vào đời sống, giúp xóa “mù” công nghệ cho những người cao tuổi và nông dân vốn chỉ quen với đồng ruộng.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, không khí làm việc những ngày cuối năm rất khẩn trương. Đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cho biết: Đơn vị không chỉ làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ mà còn chủ động xây dựng các nhóm Zalo để thảo luận, giải đáp thắc mắc trực tiếp cho dân. Trung tâm coi mỗi người dân là một khách hàng. Sự hài lòng của họ chính là tiêu chí đánh giá cán bộ.

Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW và kế hoạch của tỉnh, Đảng ủy xã đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu với kết quả thực hiện. Đến nay, 100% cán bộ công chức xã sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp; 100% văn bản giữa các cơ quan được gửi nhận dưới dạng điện tử. Đặc biệt, trong tổng số hơn 3.900 hồ sơ tiếp nhận, có tới 3.743 hồ sơ trực tuyến (chiếm 98,3%). Đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, xã đạt 82,5 điểm.

Dù đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch UBND xã trao đổi: Xã tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm.

Hướng tới mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành của xã sẽ thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình chuyển đổi số, xã tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, khuyến khích, thúc đẩy người dân tham gia vào quá trình để được đón nhận, trải nghiệm những công nghệ mới, tiện ích thiết thực.

Ngọc Thắng