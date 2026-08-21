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Volvo Concert lan tỏa nhịp hy vọng, nhịp cuộc sống

Tối 20/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Volvo Car Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật, đêm nhạc Volvo Concert với chủ đề “Beat of Hope, Beat of Life – Nhịp hy vọng, nhịp cuộc sống” mang đến một không gian âm nhạc đặc biệt, gửi gắm thông điệp về sự sống, niềm hy vọng và sự an toàn.

Volvo Concert lan tỏa nhịp hy vọng, nhịp cuộc sốngĐêm nhạc Volvo Concert với chủ đề “Beat of Hope, Beat of Life – Nhịp hy vọng, nhịp cuộc sống”.

Chuỗi đêm nhạc Volvo Concert được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như một lời tri ân tới đội ngũ y bác sĩ - những người luôn tận tâm bảo vệ sức khỏe và sự sống của cộng đồng. Đây không chỉ là nhịp điệu của âm nhạc, mà còn là nhịp đập của hy vọng và sự sống.

Volvo Concert lan tỏa nhịp hy vọng, nhịp cuộc sốngVolvo Concert lan tỏa nhịp hy vọng, nhịp cuộc sốngĐêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Tại Phú Thọ, đêm nhạc được chia thành 3 chương: “Cho những người ta yêu thương”, “Sống trọn từng khoảnh khắc” và “Cho từng khoảnh khắc sống có ý nghĩa”.

Với sự có mặt của diva Mỹ Linh cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, đêm nhạc là lời tri ân sâu sắc gửi tới các y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nói riêng và ngành Y tế Phú Thọ nói chung.

Đêm nhạc cũng là dịp để các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tạm gác lại những vất vả thường nhật, hòa mình vào âm nhạc, tận hưởng những phút giây thư giãn và cảm nhận những “nhịp đập” yêu thương - tiếp thêm năng lượng để tiếp tục hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Hy vọng Volvo Cuộc sống Chương trình nghệ thuật Trung tâm hội nghị Âm nhạc Không gian Việt nam Khoảnh khắc
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