Vua cờ Gukesh thua ván tiêu chuẩn thứ ba liên tiếp

Nhà vô địch thế giới 19 tuổi, Gukesh Dommaraju nối dài chuỗi phong độ tệ hại, khi thua Ediz Gurel ở vòng bảy, siêu giải cờ tiêu chuẩn Grand Swiss.

Sau một ngày nghỉ hôm 10/9, Gukesh nhận thất bại thứ ba liên tiếp, trước kỳ thủ 16 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ. Vua cờ 19 tuổi cầm quân đen, chuẩn bị tốt ở khai cuộc và chiếm lợi thế lớn trong trung cuộc. Tuy nhiên, anh để đối thủ có cơ hội phản công với cột mở e.

Vua cờ Gukesh thua ván tiêu chuẩn thứ ba liên tiếp

Gukesh ở vòng 7 FIDE Grand Swiss tại thành phố Samarkand, Uzbekistan ngày 11/9/2025. Ảnh: FIDE

Ván cờ bước vào tàn cuộc khi hai bên đều có tốt dâng cao. Gukesh quyết định bỏ tượng để ngăn tốt trắng tiến lên. Tuy nhiên, hai xe của anh không thể hỗ trợ tốt đen xuống phong cấp. Các xe của Gurel linh hoạt hơn, và phối hợp bắt các tốt đen. Sau 51 nước cờ, kỳ thủ Ấn Độ dừng đồng hồ, bắt tay xin thua.

Gurel trở thành kỳ thủ 16 tuổi thứ hai đả bại Gukesh tại Grand Swiss 2025, sau Abhimanyu Mishra. Anh đang đứng thứ 97 thế giới, với Elo 2.631. Kỳ thủ Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong nhóm tài năng trẻ hay nhất hiện tại, vì thế thực lực của anh có thể cao hơn hệ số trên.

Gukesh nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại giải, trước Mishra, Nikolas Theodorou và Gurel. Anh đã bị trừ tới 15,4 Elo từ đầu giải, rơi xuống thứ 10 thế giới. Với ba điểm sau bảy ván, thành tích của Gukesh thậm chí thấp hơn kỳ thủ nữ duy nhất tại bảng Mở rộng, Divya Deshmukh với 3,5 điểm.

Grand Swiss 2025 diễn ra từ 4/9 đến 15/9, là giải cờ hệ Thụy Sĩ mạnh nhất năm, quy tụ 115 kỳ thủ, trong đó có 114 Đại kiện tướng. Các kỳ thủ đấu 11 vòng đấu cờ tiêu chuẩn, tính điểm, chọn ra hai kỳ thủ dự Candidates 2026.

Sau vòng bảy, hai kỳ thủ dẫn đầu bất ngờ là những người có Elo dưới 2.700, Nihal Sarin và Matthias Bluebaum, cùng 5,5 điểm. Phía sau là nhóm bảy kỳ thủ cùng được 5 điểm, trong đó có Alireza Firouzja và Hans Niemann. Ở vòng tám, Bluebaum sẽ cầm quân trắng gặp Sarin ở bàn một. Firouzja cũng đấu với Niemann tại bàn hai.

