Vui mừng nhận quà Tết Độc lập

Sáng mồng Một tháng Chín, nhà văn hoá xóm Rên (xã Toàn Thắng) đông kín người cùng tiếng cười nói rộn rã của bà con và những ánh mắt háo hức khi chờ nhận quà Tết Độc lập. Với người Mường nơi đây, ngày Tết độc lập 2/9 vẫn được coi như “cái Tết thứ hai” trong năm, nên niềm vui càng thêm trọn vẹn khi sự quan tâm của Đảng, Nhà nước được gửi đến tận tay từng người dân.

Thực hiện Công điện 149 ngày 28/8/2025 của Thủ tướng, tỉnh Phú Thọ dành gần 400 tỷ đồng để trao quà tới toàn dân. Món quà đặc biệt trong cái Tết Độc lập đầu tiên sau hợp nhất, trở thành dấu ấn khó quên. Mỗi người con đất Tổ, bất kể già trẻ, trai gái, đều được đón nhận sự quan tâm ấy - như một lời khẳng định rằng không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình đoàn kết dựng xây quê hương.

Nhân dân xóm Rên hân hoan khi được nhận phần quà Tết Độc lập

Hân hoan tết Độc lập

Bà Bùi Thị Hoảng là một trong những người đầu tiên nhận quà ở nhà văn hoá xóm Rên sáng nay. Nhận tờ tiền mới từ tay cán bộ, bà nheo mắt cười, gọi điện cho con trai ở xa: “Chiều nhớ về sớm, nhà mình có quà mừng Tết Độc lập rồi.” Với bà Hoảng, món quà ấy không chỉ là khoản hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm vui để cả gia đình có thêm lý do sum họp đông đủ trong ngày lễ lớn.

Bà Bùi Thị Đay (xóm Rên, xã Toàn Thắng) rất vui khi cầm trên tay phần quà Tết Độc lập của mình và gia đình

Ngồi bên cạnh, bà Bùi Thị Đay mắt rưng rưng. Cuộc sống gia đình còn chật vật, nhưng Tết Độc lập bao giờ cũng là ngày cả nhà sum họp, con cháu đi làm xa cũng gắng về. Bà đã chuẩn bị gà, vịt cho ba mâm cỗ, còn số tiền vừa nhận, bà muốn để dành mua một món kỷ niệm nhỏ. “Với tôi, đây là cái Tết Độc lập rất đặc biệt. Không chỉ vì có thêm chút tiền sắm sửa, mà vì thấy mình được nhớ đến trong ngày hội lớn của đất nước,” bà xúc động nói.

Không chỉ ở xã Toàn Thắng, khắp nơi trong tỉnh đều rộn ràng như vạy. Tại xã Thanh Ba, gần 30.000 người dân đã được nhận quà, đạt tỷ lệ 100%. Mặc dù ca làm việc tối 31/8 kết thúc lúc 22 giờ, sáng sớm hôm sau, 10 tổ công tác lại tiếp tục toả đi khắp các khu dân cư. Mỗi tổ gồm cán bộ xã, công an địa phương, an ninh cơ sở, Bí thư, Trưởng xóm... vừa giữ trật tự, vừa rà soát danh sách, để đảm bảo quà đến đúng tay từng người. Trong tiếng loa xóm vang lên đều đặn, từng tốp người nối nhau đến, không khí trang trọng mà rộn rã như ngày hội.

Lãnh đạo xã Tân Mai trực tiếp kiểm tra các tổ công tác trao quà Tết Độc lập tới người dân.

Tại Yên Lạc, chủ tịch UBND xã Nguyễn Mạnh Tuấn có mặt từ sớm. Tại các điểm phát quà, ông luôn nhắc ngắn gọn: “Phải để mọi người dân Yên Lạc đều được nhận quà trước ngày Quốc khánh.” Lời dặn ấy không chỉ nói về tiến độ, mà còn là cam kết về công bằng và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Nhờ vậy, đến 9 giờ sáng, 5 trong số 25 thôn đã phát xong toàn bộ. Đúng 14 giờ chiều, xã báo cáo hoàn thành công tác trao quà. Phía sau nụ cười của bà con là niềm tự hào của cán bộ, công an địa phương - họ không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn góp phần khẳng định tinh thần “lấy dân làm gốc” trong ngày lễ thiêng liêng của dân tộc.

Tại Tổ 2B, khu Quế Trạo (phường Việt Trì), bà con được hỗ trợ tận tình của cán bộ và lực lượng công an khi làm thủ tục nhận quà

Công khai, minh bạch và kỹ lưỡng

Việc tặng quà dịp Quốc khánh năm nay được triển khai theo Công điện số 149 ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi được ban hành, chủ trương ấy đã lan toả mạnh mẽ trong Nhân dân. Tại công điện, Thủ tướng nhấn mạnh: trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cần tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với toàn thể nhân dân. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đồng thuận, thống nhất chủ trương tặng quà cho toàn dân, mức 100.000 đồng/người.

Thực hiện Công điện, UBND tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương ban hành Quyết định số 868 ngày 30/8/2025, bổ sung gần 400 tỷ đồng để trao quà cho toàn thể người dân đất Tổ nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Theo Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 30/8/2025, tỉnh Phú Thọ đã bổ sung gần 397,5 tỷ đồng để tặng quà cho toàn thể người dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 394,5 tỷ, còn lại hơn 3 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Đối tượng được nhận là toàn bộ công dân có tên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, với mức 100.000 đồng/người. Việc chi trả được tổ chức trực tiếp bằng tiền mặt tại nhà văn hoá thôn, khu phố, triển khai từ ngày 30/8 và hoàn thành trước 2/9/2025. UBND các xã, phường phối hợp cùng công an và tổ dân phố lập danh sách, niêm yết công khai, giám sát chặt chẽ để bảo đảm công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng.

Người dân phường Hoà Bình nhận quà Tết Độc lập trong không khí hân hoan

Tại phường Hoà Bình - địa bàn đông dân nhất Phú Thọ khi cả phường có hơn 72.000 nhân khẩu, chính quyền chia nhỏ thành 94 điểm phát quà. Ngay từ chiều hôm trước, công an phường cùng chính quyền địa phương xuống từng điểm phối hợp với các tổ dân phố, chuẩn bị phương án giữ trật tự và hỗ trợ người dân.

Sáng 1/9, từng hàng dài người dân đến nhận quà, nhưng mọi việc diễn ra trật tự, nhanh chóng. Trung tá Bùi Lê Sơn, Trưởng Công an phường Hoà Bình cho biết: tính cả lực lượng an ninh cơ sở, mỗi tổ phát quà được bố trí từ 5 - 7 cán bộ từ nhiều ngành khác nhau. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đến 8 giờ sáng 1/9, 90% số quà đã được trao tận tay người dân, và chỉ trong sáng nay, toàn bộ công tác phát quà của phường đã hoàn thành.

UBND xã Yên Lạc tổ chức hội nghị triển khai chương trình tặng quà dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người dân xã Yên Lạc làm thủ tục nhận quà Tết Độc lập trong không khí phấn khởi

Tại Yên Lạc, dù thời gian triển khai gấp rút, mọi việc vẫn diễn ra rất bài bản. Xã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời lập 25 tổ công tác toả về 25 thôn. Trước ngày triển khai, từng tổ ngồi lại họp bàn, chốt quy trình, phân rõ trách nhiệm cho từng người.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ: công tác phát quà ở Yên Lạc diễn ra suôn sẻ, an toàn và đúng kế hoạch đề ra. Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ chính là sự đồng lòng. Dù đang trong những ngày nghỉ lễ, cán bộ xã, lực lượng công an hay tổ trưởng dân phố... đều gác lại niềm vui riêng để hoàn thành nghĩa vụ với Nhân dân. Ở mỗi điểm phát quà, từ cách gọi tên, phát phiếu... đều chu đáo, đúng mực. Và đáp lại sự tận tâm ấy là những nụ cười hân hoan, những ánh mắt tin cậy của người dân - thước đo rõ nhất cho niềm tin và sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người dân xã Hợp Kim khi nhận quà Tết Độc lập.

Với đồng bào Mông ở Pà Cò, ngày 2/9 thường là dịp bận rộn với chợ phiên, chợ tình. Nhưng sáng nay, bà con vẫn gác lại để đến điểm phát quà Tết Độc lập.

Chỉ trong 5 ngày, kể từ khi Công điện 149 được ban hành, Phú Thọ - địa bàn gần 4 triệu dân đã hoàn tất việc trao quà vào chiều 1/9, để mỗi công dân đều cảm nhận được sự quan tâm của Nhà nước trong ngày lễ trọng đại.

Món quà ngày Quốc khánh năm nay để lại một dấu ấn khó phai. Không chỉ ở con số gần 400 tỷ đồng ngân sách, mà còn ở sự đồng thuận từ trên xuống dưới, từ ý chí của Đảng, Nhà nước đến hành động của cán bộ cơ sở. Khi cả hệ thống cùng vào cuộc, khi cán bộ gác lại niềm riêng để lo cho dân, niềm vui giản dị ấy đã vượt ra khỏi giá trị vật chất, trở thành ký ức chung rất đẹp của cả cộng đồng.

Nguyễn Yến