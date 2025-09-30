Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Hơn 105 triệu đồng - đó là mức GRDP bình quân đầu người của Phú Thọ ước đạt vào năm 2025, gấp gần hai lần so với đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%, hạ tầng giao thông - đô thị được đầu tư mạnh mẽ, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... đều có bước tiến rõ rệt. Những thành quả ấy không chỉ khẳng định nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, mà còn là “bệ phóng” để Phú Thọ tự tin bước vào kỷ nguyên mới với những mục tiêu cao hơn, quyết tâm lớn hơn.

Nền tảng tạo nên thế và lực

Trong 5 năm, Phú Thọ đã đi qua những tháng ngày nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Đại dịch từng làm cả nền kinh tế chao đảo, nhưng tỉnh vẫn giữ được nhịp tăng trưởng 7,5%/năm, cao hơn bình quân cả nước. Quy mô nền kinh tế mở rộng nhanh, GRDP năm 2025 dự kiến đạt 390 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020. Thu ngân sách cả nhiệm kỳ ước đạt 245 nghìn tỷ đồng, riêng năm 2025 khoảng 52 nghìn tỷ đồng - những con số chính là lời khẳng định: Phú Thọ đã tạo được thế và lực mới.

Một góc phường Việt Trì nhìn từ trên cao - biểu tượng cho sự thay đổi mạnh mẽ của đô thị trung tâm Đất Tổ.

Trong bức tranh ấy, công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu. Hơn 10% tăng trưởng mỗi năm không chỉ là đường đi lên trên biểu đồ mà còn là sự hiện diện của những khu công nghiệp sáng đèn, những nhà máy điện tử, cơ khí, dệt may liên tục mở rộng... Dịch vụ, thương mại và du lịch dần trở thành mũi nhọn mới. Năm 2025, toàn tỉnh ước đón hơn 14,5 triệu lượt khách, doanh thu gần 15 nghìn tỷ đồng - gấp 2,9 lần về lượt khách và 3,2 lần về doanh thu so với năm 2020. Giá trị xuất khẩu bứt phá, năm 2025 ước đạt 36,8 tỷ USD, gấp 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Ở các làng quê, nhịp sống mới đã hiện hữu. Nông nghiệp không chỉ thoát khỏi cách làm manh mún mà chuyển hẳn sang hướng an toàn, giá trị cao, với 704 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Chương trình xây dựng nông thôn mới lan tỏa rộng khắp: 73/133 xã dự kiến đạt chuẩn, 6 xã vươn lên mô hình nâng cao, kiểu mẫu. Bà Bùi Thị Thanh ở khu dân cư kiểu mẫu Suối Sếu, xã Lương Sơn kể: Ngày trước, cứ mưa xuống là đường lầy nhão. Giờ thì đường thảm nhựa phẳng lì, hai bên trồng hoa rực rỡ, ban đêm đèn điện sáng từ đầu làng đến cuối ngõ. Nhà văn hóa mới khang trang, chiều nào cũng đông người ra sân chơi bóng chuyền, tập dưỡng sinh. Cái vui, cái sạch, cái đẹp hiện diện mỗi ngày, với chúng tôi đó chính là nông thôn mới.

Cùng với sự đổi thay ấy là những con số biết nói: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%; riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo giảm bình quân 1,4%/năm, thu nhập tăng 1,8 lần so với năm 2020. Mỗi năm có 58 nghìn lao động có việc làm mới. 94,8% trạm y tế xã có bác sĩ, hơn 84% trường học đạt chuẩn quốc gia... Văn hóa - di sản đất Tổ cũng được khơi dậy mạnh mẽ. Không chỉ hát Xoan vào danh sách di sản nhân loại hay lễ hội Đền Hùng nườm nượp khách thập phương, mà còn là Tam Đảo được công nhận Khu du lịch quốc gia, được vinh danh “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới”...

Và trên hết, niềm tin của người dân được bồi đắp khi chính quyền gần dân hơn, kỷ luật kỷ cương siết chặt, quốc phòng - an ninh giữ vững. Từ những nền tảng ấy đã tạo thế và lực cho Phú Thọ vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Khu du lịch Mai Châu Hideaway (Tân Mai) – không gian nghỉ dưỡng hồ Hòa Bình, thực hiện định hướng phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ quốc gia và quốc tế.

Hướng tới kỷ nguyên mới

Nếu giai đoạn 2020 - 2025 chỉ là quãng chạy đà, thì nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính là cú bật mạnh mẽ, đưa Đất Tổ vào kỷ nguyên mới. Việc hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình đã mở rộng không gian phát triển, tạo thế kết nối với Thủ đô và những hành lang kinh tế huyết mạch, trao cho Phú Thọ cơ hội để vươn mình.

Từ nền tảng ấy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này đề ra mục tiêu: Đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc. Xa hơn, đến năm 2045, vươn lên thành thành phố trực thuộc Trung ương - một xã hội phồn vinh, thịnh vượng, nơi người dân có chất lượng sống cao và hạnh phúc thực chất.

Bức tranh tương lai không phải những nét phác thảo mơ hồ mà được dựng lên bằng những con số rất cụ thể: GRDP bình quân đầu người đạt 220 - 230 triệu đồng; kinh tế số đóng góp trên 30% tổng sản phẩm; thu ngân sách mỗi năm vượt 85 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 35 - 40%, hơn 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó trên 40% đạt nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo; thu nhập 8,7 triệu đồng/người/tháng; tuổi thọ trung bình chạm ngưỡng 76 năm; chỉ số phát triển và hạnh phúc (VDHI) phấn đấu đạt tối thiểu 85 điểm; hệ thống y tế phấn đấu đạt 19 bác sĩ và 50 giường bệnh trên mỗi vạn dân...

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên – điểm sáng trong thu hút đầu tư, động lực tăng trưởng công nghiệp của Phú Thọ.

Để đạt được những mục tiêu ấy, Dự thảo nghị quyết cũng chọn ra 3 khâu đột phá chiến lược: cải cách hành chính tinh gọn, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng số, logistics, đô thị và giao thông liên vùng. Đó cũng chính là “chìa khóa” để mở cánh cửa bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, bền vững, nơi kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường bổ trợ, nâng đỡ cho nhau.

Ngay khi Dự thảo Báo cáo chính trị được đưa ra để lấy ý kiến đóng góp đã chạm đến kỳ vọng của nhiều tầng lớp Nhân dân, khơi dậy khí thế xây dựng Đất Tổ phát triển bền vững. Trong từng trang văn kiện, người dân và doanh nghiệp không chỉ nhìn thấy lộ trình phát triển rõ ràng, mà còn cảm nhận được sự thôi thúc phải đồng hành, phải góp sức cho hành trình chung. “Chúng tôi nhìn thấy rõ cơ hội của mình trong những mục tiêu lớn mà tỉnh đề ra. Kinh tế số, hạ tầng logistics, thị trường rộng mở... nếu thành hiện thực sẽ là bệ đỡ để sản phẩm chè Phú Thịnh nâng tầm. Người nông dân, HTX sẵn sàng đồng hành, góp sức cho chặng đường ấy” - ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc HTX chè Phú Thịnh (phường Phong Châu) chia sẻ.

Khát vọng được hun đúc, mục tiêu đã sáng rõ. Điều còn lại là biến chúng thành hành động. Trọng trách ấy trước hết đặt lên vai 500 đại biểu về dự Đại hội - những người thay mặt cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của toàn Đảng bộ để bàn thảo, quyết định những bước đi lớn. Từ Đại hội, những quyết sách chiến lược, trọng đại sẽ được thông qua, trở thành hành động cụ thể ở từng địa phương, từng cơ sở, đưa Phú Thọ vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của sự vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với vị thế đất Tổ.

Nguyễn Yến