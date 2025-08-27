“Vượt nắng, thắng mưa” làm nên kỳ tích

Những ngày này, không khí trên công trường thi công xây dựng cầu Phong Châu mới vẫn tấp nập, tiếng máy, tiếng búa vang rền, lấn át cả tiếng mưa gió của cơn bão số 5 đang quần thảo và trút mưa liên tục mấy ngày qua.

Sáng 27/8, tại đây đã diễn ra Lễ hợp long cầu, một dấu mốc lịch sử không chỉ đánh dấu sự kết nối trở lại của đôi bờ sông Hồng mà còn là biểu tượng sống động về ý chí, quyết tâm và tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.

Cầu Phong Châu mới chính thức được hợp long, nối lại tuyến giao thông huyết mạch, khôi phục lại nhịp sống của người dân.

Gần một năm về trước, ngày 9/9/2024, do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão, cây cầu Phong Châu cũ có kết cấu dàn thép, được xây dựng từ năm 1995 đã bất ngờ bị sập. Hình ảnh hàng trăm mét cầu rơi xuống sông, cắt đứt tuyến đường huyết mạch, kéo theo cả những người dân và phương tiện đang di chuyển qua cầu là một ký ức ám ảnh.

Sự cố thương tâm này không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn tạo ra một “điểm nghẽn” giao thông khổng lồ, khiến tuyến quốc lộ 32C bị chia cắt hoàn toàn. Cây cầu cũ vốn được xem là “huyết mạch” kết nối hai nửa của tỉnh Phú Thọ (cũ) vốn bị chia cách bởi sông Hồng, là con đường mưu sinh, là nhịp sống của người dân bao năm qua.

Khi cầu sập, hàng vạn người dân phải đi đường vòng hàng chục cây số hoặc sử dụng cầu phao tạm, phà quân sự, gây ra những khó khăn và tốn kém không thể kể xiết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của cả khu vực.

Với tinh “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, đơn vị thi công quyết tâm thực hiện vượt tiến độ.

Ngay sau sự cố, trước tình hình cấp bách, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ Quốc phòng đã ngay lập tức vào cuộc. Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo chỉ đạo, cho phép áp dụng cơ chế xây dựng công trình khẩn cấp theo Điều 130 Luật Xây dựng để rút ngắn tối đa các thủ tục.

Tỉnh Phú Thọ, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã huy động toàn bộ các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương vào cuộc để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác thi công. Với sự tin tưởng và giao phó của các cấp lãnh đạo, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) đã nhận nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này. Họ mang trên vai trọng trách không chỉ xây một cây cầu, mà còn là hàn gắn nỗi đau, khôi phục lại nhịp sống cho người dân.

Ngày 21/12/2024, dự án xây dựng cầu Phong Châu mới chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư 635,392 tỷ đồng. Cầu có điểm đầu trên quốc lộ 32C, thuộc xã Phùng Nguyên và điểm cuối trên địa phận xã Vạn Xuân. Mục tiêu ban đầu là hoàn thành trong năm 2025, nhưng Tổng Công ty Trường Sơn đã đặt ra quyết tâm cao hơn: Phải thi công vượt tiến độ, đưa công trình vào khai thác sớm nhất có thể.

Tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo tiến độ và chất lượng của cầu Phong Châu mới

Để hiện thực hóa quyết tâm đó, những người lính thợ Trường Sơn đã đối mặt với muôn vàn thử thách. Mặt bằng thi công chật hẹp, phải đồng thời thực hiện công tác phá dỡ cầu cũ và xây dựng cầu mới. Việc thi công các hạng mục dưới nước của trụ T4, T5 là một cuộc chiến thực sự với thiên nhiên. Nước sông Hồng sâu và chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Công tác xử lý hố móng cũng tốn nhiều thời gian và công sức.

Mưa lũ, gió bão thường xuyên ập đến khiến công việc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, cán bộ và người lao động trên công trường đã biến những thách thức thành động lực. Họ làm việc không ngừng nghỉ, bất kể ngày đêm, làm xuyên lễ, xuyên cả Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tiếng máy, tiếng búa vẫn vang vọng trên công trường khi hàng triệu gia đình đang sum vầy bên mâm cơm Tết.

Sự nỗ lực phi thường ấy đã mang lại những “trái ngọt” kỳ diệu. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, cho biết: "Chúng tôi đã quán triệt tinh thần quyết tâm cao nhất. Từ việc đánh giá rõ những thuận lợi, khó khăn, xác định đúng điểm găng, điểm nghẽn, cùng với sự vào cuộc, đồng hành, giúp đỡ của các Bộ, ban ngành và chính quyền địa phương, đơn vị đã áp dụng thành công nhiều giải pháp kỹ thuật.

Điển hình là việc rút ngắn thời gian thi công một số hạng mục gần 2 tháng. Đặc biệt, thời gian thi công khối đúc dầm trên đỉnh trụ (Khối K0) đã được rút ngắn từ 35 ngày xuống chỉ còn 22 ngày, đây là một kỷ lục mới trong ngành xây dựng cầu đúc hẫng tại Việt Nam".

Đến thời điểm chính thức hợp long, giá trị thực hiện của dự án đã đạt 335 tỷ đồng/350 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng), đạt 95% khối lượng. Các hạng mục chính như hoàn thành 30/30 cọc khoan nhồi, bê tông các mố, trụ cầu và lắp đặt dầm đã cơ bản hoàn thành, tạo tiền đề vững chắc cho việc về đích sớm.

Với quy mô 4 làn xe cơ giới rộng 20,5m, cầu Phong Châu mới sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải và trở thành động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của tỉnh Phú Thọ, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong khu vực. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau lễ hợp long, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như rải bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng và gia cố kè sông, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2025.

Công trình hoàn thành không chỉ nối lại tuyến giao thông huyết mạch, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí của con người Việt Nam, của những người lính thợ Trường Sơn. Họ đã biến những khó khăn, mất mát thành kỳ tích, viết tiếp trang sử vẻ vang của Binh đoàn anh hùng.

Lê Hoàng