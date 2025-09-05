Vượt sóng nước lòng hồ trong ngày khai trường

Sáng 5/9, khi trời còn phủ hơi sương bảng lảng, từng con thuyền nhỏ đã bắt đầu nổ máy, mang học sinh từ khắp các xóm vùng lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình về dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Vầy Nưa, xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ.

Tiếng máy nổ vang vọng, hòa cùng tiếng gọi nhau í ới trên bến, đánh dấu một hành trình đặc biệt - hành trình đến trường bằng sóng nước.

Đối với nhiều học sinh nơi đây, đến trường là một thử thách thực sự. Xóm Săng Bờ cách điểm trường chính tới 18km. Nếu đi đường bộ, quãng đường ấy mất hơn một giờ, lại gập ghềnh, dốc núi, mùa mưa dễ sạt lở, trơn trượt.

Còn đi thuyền trên lòng hồ, dù ngắn hơn, thì cũng phải mất gần một giờ đồng hồ mới cập bến. Xóm Mó Nẻ ở khoảng cách 12km. Đường bộ tưởng chừng gần hơn, nhưng lại chẳng thuận lợi hơn đường thủy vì lối mòn quanh co, ổ gà, ổ trâu dày đặc. Chính bởi vậy, hầu hết các gia đình đều lựa chọn đưa con đến trường bằng thuyền, tuy vất vả, nhưng an toàn và chắc chắn hơn.

Người đầu tiên xuất hiện trên mặt hồ sáng nay là anh Bùi Văn Hùng, xóm Tham, đưa con cậu con trai lớp 6 và cô con gái lớp 1 đi khai giảng.

Ở nơi mà con đường duy nhất đến lớp là sóng nước, hình ảnh cha con anh Hùng cập bến trường trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho hành trình gieo chữ nơi lòng hồ.

Không ít phụ huynh nơi đây chưa từng quen với sông nước, nhưng vì con, họ đã phải tập lái thuyền, học chèo thuyền. Như chị Lò Thị Chung, người Thái ở Mai Châu, về làm dâu xóm Tham. Ngày trước chị chưa từng ngồi thuyền, nay đôi bàn tay đã chai sạn vì mái chèo, chỉ để con kịp giờ đến lớp.

“Ban đầu sợ lắm, nhưng rồi cũng quen. Vì con, mình phải học thôi,” chị chia sẻ.

Sáng nay, từ xóm Săng Bờ, chị Bùi Thị Thanh đưa con gái Bùi Thị Kim Quy tới trường,

Anh Đinh Công Chiểu cũng kịp có mặt để con trai Đinh Mạnh Hải bắt đầu ngày học đầu tiên.

Từ xóm Mó Nẻ, 2 chị em sinh đôi Hà Anh và Nhật Anh cũng được đưa đến trường với bộ trang phục dân tộc Dao nổi bật từ sớm tinh mơ để kịp tham gia tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng.

Từng chuyến thuyền cập bến, mang theo niềm vui và hy vọng, gom góp thành bức tranh đặc trưng chỉ riêng vùng lòng hồ mới có.

Đón học sinh ngay tại bến nước là các cô giáo Nguyễn Thị Dị

Cô giáo Triệu Thị Liên

cùng cô giáo Đinh Thị Lan Hương. Các cô ân cần chỉnh khăn quàng đỏ, nắm tay học trò nhỏ, ánh mắt chan chứa tình yêu thương.

Với thầy cô, hành trình gian nan của học sinh càng khiến ngày khai giảng thêm trân quý.

Thầy Nguyễn Danh Định, Hiệu trưởng nhà trường gửi gắm niềm tin: Muốn thoát nghèo thì con đường ngắn nhất, bền vững nhất chính là học tập. Khi mỗi em đều có tri thức, xã sẽ phát triển.

Năm học mới 2025 - 2026 của thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Vầy Nưa xã Tiền Phong bắt đầu với 371 học sinh.

Trong số đó có 86 em đi học bằng thuyền.

Ngày khai giảng không chỉ là sự khởi đầu cho một năm học mới của thầy trò nhà trường mà nó còn là minh chứng cho nghị lực vượt khó, cho hành trình đi tìm con chữ từ những chuyến thuyền mỗi sớm mai.

Mạnh Hùng