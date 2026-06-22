Xã Bình Phú kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do giông lốc

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baophutho.vn Chiều 22/6, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực...
baophutho.vn Ngày 22/6, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.
baophutho.vn Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Việt Nam, Đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Công ty Chứng khoán Quốc tế Hải Thông...
baophutho.vn Ngày 22/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6...
baophutho.vn Tối 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng (thành phố Hải Phòng) đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025. Tới dự có các đồng chí:...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, các địa phương trong tỉnh đang chủ động, quyết liệt hoàn thiện các bước theo đúng lộ trình, phấn...
baophutho.vn Chiều 20/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp...