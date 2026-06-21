Tích cực thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, các địa phương trong tỉnh đang chủ động, quyết liệt hoàn thiện các bước theo đúng lộ trình, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trong tháng 6 theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh.

Tỉnh Phú Thọ có 141/148 xã, phường thuộc diện thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố; 7 xã không thực hiện sắp xếp, do các thôn đã đạt đủ tiêu chuẩn về số hộ theo quy định; tổng số thôn, tổ dân phố thuộc diện sắp xếp là 1.989 đơn vị, cùng với 995 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp.

Sau khi hoàn thành, toàn tỉnh dự kiến giảm 1.967 đầu mối, từ 5.049 xuống còn 3.082 thôn, tổ dân phố. Việc sắp xếp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiện toàn tổ chức hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Tỉnh Phú Thọ có 141/148 xã, phường thuộc diện thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Theo dự kiến, các thôn Nghinh Tiên 1, Nghinh Tiên 2 và Nghinh Tiên 3 của xã Nguyệt Đức sẽ sáp nhập thành một thôn mới lấy tên là Nghinh Tiên. Đây là các thôn cùng thuộc một làng cổ, có chung truyền thống văn hóa, lịch sử, nên chủ trương sáp nhập thôn được người dân rất đồng tình.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Bí thư Chi bộ thôn Nghinh Tiên 2, xã Nguyệt Đức chia sẻ: Trước đây, làng chúng tôi tách làm 3 thôn, giờ 3 thôn lại sáp nhập thành 1 thôn, Nhân dân rất tán thành. Chúng tôi đang đẩy mạnh tuyên truyền đến Nhân dân về chủ trương sáp nhập thôn để hiểu và đồng thuận.

Xã Nguyệt Đức tổ chức hội lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp thôn trên địa bàn.

Xã Nguyệt Đức xây dựng phương án sắp xếp 32 thôn còn 12 thôn, giảm 63% tổng số thôn trên địa bàn. Các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp, tên gọi, địa điểm sinh hoạt cộng đồng hay các vấn đề liên quan đến đời sống người dân đều được công khai để người dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.

Việc sắp xếp thôn, được xã chú trọng tính kế thừa, gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân. Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương sáp nhập thôn đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Kiều Như Khắc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyệt Đức, cho biết: Việc sắp xếp thôn trên địa bàn xã là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy xã chỉ đạo quá trình xây dựng phương án sắp xếp và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải thực hiện trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng thực trạng, bảo đảm tuyệt đối đúng quy định, dân chủ, công khai và minh bạch.

Tại xã Bình Xuyên, việc sắp xếp thôn đang được triển khai quyết liệt nhằm giảm từ 32 thôn xuống còn 17 thôn. Cùng với sắp xếp thôn, việc bố trí người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sáp nhập được thực hiện dựa trên đánh giá khách quan về phẩm chất, năng lực và uy tín trong Nhân dân.

Việc sắp xếp không chỉ giảm đầu mối, tiết kiệm nguồn lực mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Xã Bình Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương sắp xếp thôn trên địa bàn.

Theo đồng chí Đỗ Quang Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Xuyên: Địa phương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp thôn và bố trí người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp. Công tác chuẩn bị nhân sự cho các thôn mới đang được thực hiện chặt chẽ, với yêu cầu lựa chọn những người có uy tín, năng lực, sức khỏe, tinh thần trách nhiệm cao, ưu tiên cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn.

Xã Hoàng An không thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp thôn theo quy định, nhưng với tinh thần chủ động đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài, địa phương đang quyết tâm triển khai phương án sắp xếp, đổi tên thôn theo định hướng chung của Trung ương và của tỉnh.

Theo phương án được xây dựng, sau sắp xếp số lượng thôn của xã sẽ giảm từ 28 xuống còn 10 thôn. Việc sắp xếp thôn được nghiên cứu trên cơ sở bảo đảm tính liên kết về địa lý, lịch sử hình thành, quy mô dân số và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn.

Xã Hoàng An dự kiến sắp xếp 28 thôn xuống còn 10 thôn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Bí thư Đảng ủy xã Hoàng An nhấn mạnh: Việc sắp xếp thôn là chủ trương lớn, một cuộc cách mạng về quản trị hệ thống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Trong quá trình xây dựng phương án, xã cũng xác định việc sắp xếp phải bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân, giữ gìn truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của từng địa bàn, đồng thời tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý.

Từ nay đến hết tháng 6, Phú Thọ đang chỉ đạo các địa phương quyết liệt triển khai công tác lấy ý kiến Nhân dân, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách, kiện toàn bộ máy, ổn định hoạt động sau sắp xếp.

Khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn đòi hỏi sự quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm cao của các cấp, ngành, địa phương nhằm bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Lưu Trường